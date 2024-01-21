Як українцям подати заяву про призначення пенсії дистанційно: алгоритм дій

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ВП ВС: Йдучи на ризик із придбанням квартири в особи, яка зареєструвала своє право власності, але за законом не могла таке право набути, кінцевий набувач несе ризик настання негативних наслідків

У разі відступлення банком права вимоги за кредитним та іпотечним договорами фізичній особі, в результаті чого та зареєстувала право власності на предмет іпотеки – нерухоме майно і відступила на користь третьої особи, іпотекодавець як власник такого майна вправі звернутися з позовом про витребування такого майна від кінцевого набувача, - Велика Палата Верховного Суду.

Обшук без ухвали слідчого судді, - Верховний Суд визначив, чи відноситься до невідкладних мета унеможливлення знищення доказів

Невідкладність проведення обшуку до ухвали слідчого судді в постанові слідчого була обґрунтована метою унеможливлення знищення доказів, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї доказової бази, - Верховний Суд визначив, чи відноситься це до невідкладних випадків.

Встановлення факту вимушеного переселення особи з окупованої території, - Верховний Суд пояснив, в якій юрисдикції слід розглядати справи

Дискусія навколо того, в якій юрисдикції – адміністративній чи цивільній слід розглядати питання про встановлення різноманітних юридичних фактів, триває.

Час, витрачений адвокатом на очікування судового засідання, є складовою правничої допомоги, і підлягає компенсації нарівні з іншими витратами, - Верховний Суд

Касаційний господарський суд ВС виснував, що очікування на судове засідання є складовою правничої допомоги, і час, витрачений на очікування початку засідання адвокатом, підлягає компенсації нарівні з іншими витратами.

Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

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Як українцям подати заяву про призначення пенсії дистанційно: алгоритм дій

22:00, 21 січня 2024
Оформити пенсію можуть українці, які досягли пенсійного віку, (у тому числі й ті, які виїхали за кордон).
Як українцям подати заяву про призначення пенсії дистанційно: алгоритм дій
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Міністерство соціальної політики роз’яснило, як можна подати заяву на призначення пенсії онлайн. Зокрема, це можуть зробити українці, які досягли пенсійного віку, (у тому числі й ті, які виїхали за кордон).

Як оформити пенсію дистанційно:

  • На вебпорталі електронних послуг ПФУ оберіть вкладку «Заява про призначення пенсії», ознайомтеся з інформацією на екрані та натиснути «Вхід».
  • Увійдіть до особистого кабінету. Це можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).Увійти можна і за допомогою «Дія.Підпис».
  • У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть вкладку «Заява на призначення пенсії». Дайте згоду на дистанційне інформування – оберіть зручний спосіб отримання повідомлень, щоби знати про статус своєї заяви. Натисніть «Продовжити» та оберіть вид пенсії, яку будете отримувати.
  • Заповніть анкету-опитування та поставте позначку про надання згоди на передачу й обробку персональних даних.
  • Долучить скан-копії необхідних документів.
  • На екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії – перевірте усі дані. У разі потреби – відредагуйте їх.
  • Натисніть кнопку «Підписати та відправити до ПФУ».
  • Заяву опрацюють упродовж 10 днів, а за результатами розгляду ви отримаєте повідомлення в обраний вами спосіб.

Раніше ми писали, що в Україні пенсіонерів стало менше, проте пенсії половини з них – до 4000 гривень.

Додамо, де в Україні виплачують найвищі та найнижчі пенсії.

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