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Как украинцам подать заявление о назначении пенсии дистанционно: алгоритм действий

22:00, 21 января 2024
Оформить пенсию могут украинцы, достигшие пенсионного возраста (в том числе и уехавшие за границу).
Как украинцам подать заявление о назначении пенсии дистанционно: алгоритм действий
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Министерство социальной политики разъяснило, как можно подать заявление на назначение пенсии онлайн. В частности, это могут сделать украинцы, достигшие пенсионного возраста (в том числе и уехавшие за границу).

Как оформить пенсию дистанционно:

  • На веб-портале электронных услуг ПФУ выберите вкладку «Заявление о назначении пенсии», ознакомьтесь с информацией на экране и нажмите «Вход».
  • Войдите в личный кабинет. Это можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Войти можно и с помощью «Действие. Подпись».
  • В разделе «О пенсионном обеспечении» выберите вкладку «Заявление о назначении пенсии». Дайте согласие на дистанционное информирование – выберите удобный способ получения сообщений, чтобы узнать статус своего заявления. Нажмите «Продолжить» и выберите тип получаемой пенсии.
  • Заполните анкету-опрос и поставьте отметку о предоставлении согласия на передачу и обработку персональных данных.
  • Добавит скан-копии необходимых документов.
  • На экране появится полная форма заявления о назначении пенсии – проверьте все данные. При необходимости – отредактируйте их.
  • Нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».
  • Заявление проработают в течение 10 дней, а по результатам рассмотрения вы получите уведомление выбранным вами способом.

Ранее сообщалось, что в Украине пенсионеров стало меньше, однако пенсии половины из них – до 4000 гривен.

Добавим, где в Украине выплачивают самые высокие и низкие пенсии.

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