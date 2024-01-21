Как украинцам подать заявление о назначении пенсии дистанционно: алгоритм действий

Министерство социальной политики разъяснило, как можно подать заявление на назначение пенсии онлайн. В частности, это могут сделать украинцы, достигшие пенсионного возраста (в том числе и уехавшие за границу).
Как оформить пенсию дистанционно:
- На веб-портале электронных услуг ПФУ выберите вкладку «Заявление о назначении пенсии», ознакомьтесь с информацией на экране и нажмите «Вход».
- Войдите в личный кабинет. Это можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Войти можно и с помощью «Действие. Подпись».
- В разделе «О пенсионном обеспечении» выберите вкладку «Заявление о назначении пенсии». Дайте согласие на дистанционное информирование – выберите удобный способ получения сообщений, чтобы узнать статус своего заявления. Нажмите «Продолжить» и выберите тип получаемой пенсии.
- Заполните анкету-опрос и поставьте отметку о предоставлении согласия на передачу и обработку персональных данных.
- Добавит скан-копии необходимых документов.
- На экране появится полная форма заявления о назначении пенсии – проверьте все данные. При необходимости – отредактируйте их.
- Нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».
- Заявление проработают в течение 10 дней, а по результатам рассмотрения вы получите уведомление выбранным вами способом.
Ранее сообщалось, что в Украине пенсионеров стало меньше, однако пенсии половины из них – до 4000 гривен.
Добавим, где в Украине выплачивают самые высокие и низкие пенсии.
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