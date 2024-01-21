OpenAI впервые заблокировал разработчика бота, использовавшего искусственный интеллект в политической агитации

Согласно правилам OpenAI, злоупотребление инструментами искусственного интеллекта в политической кампании является нарушением правил компании.

Компания-разработчик ChatGPT OpenAI впервые заблокировала разработчиков бота Dean.Bot на основе своей системы за использование технологии искусственного интеллекта в политической кампании. Об этом сообщает Washington post.

Согласно правилам OpenAI, злоупотребление инструментами искусственного интеллекта в политической кампании является нарушением правил компании.

Dean.Bot, которого заблокировала компания, работает на базе ChatGPT от OpenAI, был создан предпринимателями из Кремниевой долины Мэттом Крисилоффом и Джедом Сомерсом, которые основали комитет в поддержку Кандидующего в президенты США Дина Филлипса накануне праймериз в Нью-Гэмпшире от Демократической партии.

Dean.Bot мог общаться с избирателями в режиме реального времени через веб-сайт и агитировал за Филлипса, являющегося одним из первых случаев использования технологии ИИ в избирательной кампании.

Бот содержал оговорку, объясняющую, что это инструмент искусственного интеллекта, а не настоящий Дин Филлипс, и требовало, чтобы избиратели дали согласие на его использование. Но исследователи сообщили, что такие технологии могут заставить людей принять опасный инструмент, даже если есть оговорки.

«Недавно мы удалили аккаунт разработчика, который сознательно нарушал нашу политику использования API, запрещающей политическую агитацию, или выдавал себя за другое лицо без его согласия», - отметили в компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.