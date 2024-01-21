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  1. У світі

OpenAI вперше заблокував розробника бота, який використовував штучний інтелект у політичній агітації

16:34, 21 січня 2024
Згідно з правилами OpenAI, зловживання інструментами штучного інтелекту в політичній кампанії є порушенням правил компанії.
OpenAI вперше заблокував розробника бота, який використовував штучний інтелект у політичній агітації
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Компанія-розробник ChatGPT OpenAI вперше заблокувала розробників бота Dean.Bot на основі своєї системи за використання технології штучного інтелекту в політичній кампанії. Про це повідомляє Washington post

Згідно з правилами OpenAI, зловживання інструментами штучного інтелекту в політичній кампанії є порушенням правил компанії.

Dean.Bot, якого заблокувала компанія, працює на базі ChatGPT від OpenAI, був створений підприємцями з Кремнієвої долини Меттом Крісілоффом і Джедом Сомерсом, які заснували комітет на підтримку Діна Філліпса, який кандидує у президенти США, напередодні праймеріз у Нью-Гемпширі від Демократичної партії.

Dean.Bot міг спілкуватися з виборцями в режимі реального часу через веб-сайт та агітував за Філліпса, що є одним з перших випадків використання технології ШІ у виборчій кампанії.

Бот містив застереження, яке пояснювало, що це інструмент штучного інтелекту, а не справжній Дін Філіпс, і вимагало, щоб виборці дали згоду на його використання. Але дослідники повідомили виданню, що такі технології можуть змусити людей прийняти небезпечний інструмент, навіть якщо є застереження.

«Нещодавно ми видалили обліковий запис розробника, який свідомо порушував нашу політику використання API, що забороняє політичну агітацію, або видавав себе за іншу особу без її згоди», - зазначили в компанії.

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