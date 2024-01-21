Уклонение от уплаты налогов более чем на 4 млн грн и подделка документов: будут судить директора общества с Кировоградщины

По данным следствия, мужчина скрыл в бухгалтерском учете выявленную нехватку сырья, используемого предприятием в изготовлении товаров, и уклонился от уплаты налогов более чем на 4 млн грн.

Полтавской областной прокуратурой в суд передан обвинительный акт в отношении директора общества из Кировоградской области, которому инкриминируют уклонение от уплаты налогов более чем на 4 млн грн и подделку документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, в течение июля-августа 2022 года мужчина скрыл в бухгалтерском учете выявленную нехватку сырья, используемого предприятием в изготовлении товаров, и уклонился от уплаты налогов более чем на 4 млн грн.

С целью возмещения нанесенного государству ущерба прокурорами к обвиняемому предъявлено исковое заявление, а на имущество наложен арест.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось детективами ТУ БЭБ в Полтавской области.

Обвинительный акт будет рассматривать Светловодский горрайонный суд Кировоградской области.

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