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  1. У світі

У Норвегії троє людей потрапили в лавину під час гірської прогулянки

17:20, 21 січня 2024
Трьох людей знесла лавина гірськими схилами на відстань в 300 метрів.
У Норвегії троє людей потрапили в лавину під час гірської прогулянки
Джерело фото: korrespondent
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У південно-західній частині Норвегії сталося сходження лавини, внаслідок чого троє людей потрапили у небезпеку під час гірської прогулянки, одного навіть довелося госпіталізувати. Про це повідомляє NRK.

Подія трапилася в регіоні Мере-ог-Ромсдал, що розташований у фьордистій області на західному узбережжі Норвегії. У другій половині дня в неділю троє людей, які вирушили на гірську прогулянку, опинилися в середині лавини, що занесла їх схилами на відстань близько 300 метрів.

Один з туристів потрапив під кригу лавини та отримав травму коліна. Його евакуювали гелікоптером до лікарні. Інші двоє зуміли самостійно продовжити спуск.

Рятувальні служби завчасно попереджали про підвищене ризик лавин на вихідних, а містян закликали бути обережними відносно снігових навантажень і оберігати від бурьянів на дахах будівель, а також вчасно виконувати прибирання від снігу.

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