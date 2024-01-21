У Норвегії троє людей потрапили в лавину під час гірської прогулянки

Трьох людей знесла лавина гірськими схилами на відстань в 300 метрів.

Джерело фото: korrespondent

У південно-західній частині Норвегії сталося сходження лавини, внаслідок чого троє людей потрапили у небезпеку під час гірської прогулянки, одного навіть довелося госпіталізувати. Про це повідомляє NRK.

Подія трапилася в регіоні Мере-ог-Ромсдал, що розташований у фьордистій області на західному узбережжі Норвегії. У другій половині дня в неділю троє людей, які вирушили на гірську прогулянку, опинилися в середині лавини, що занесла їх схилами на відстань близько 300 метрів.

Один з туристів потрапив під кригу лавини та отримав травму коліна. Його евакуювали гелікоптером до лікарні. Інші двоє зуміли самостійно продовжити спуск.

Рятувальні служби завчасно попереджали про підвищене ризик лавин на вихідних, а містян закликали бути обережними відносно снігових навантажень і оберігати від бурьянів на дахах будівель, а також вчасно виконувати прибирання від снігу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.