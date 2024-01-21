Притулок на Київщині перевіряють правоохоронці за фактом жорстокого поводження з тваринами

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ВП ВС: Йдучи на ризик із придбанням квартири в особи, яка зареєструвала своє право власності, але за законом не могла таке право набути, кінцевий набувач несе ризик настання негативних наслідків

У разі відступлення банком права вимоги за кредитним та іпотечним договорами фізичній особі, в результаті чого та зареєстувала право власності на предмет іпотеки – нерухоме майно і відступила на користь третьої особи, іпотекодавець як власник такого майна вправі звернутися з позовом про витребування такого майна від кінцевого набувача, - Велика Палата Верховного Суду.

Обшук без ухвали слідчого судді, - Верховний Суд визначив, чи відноситься до невідкладних мета унеможливлення знищення доказів

Невідкладність проведення обшуку до ухвали слідчого судді в постанові слідчого була обґрунтована метою унеможливлення знищення доказів, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї доказової бази, - Верховний Суд визначив, чи відноситься це до невідкладних випадків.

Встановлення факту вимушеного переселення особи з окупованої території, - Верховний Суд пояснив, в якій юрисдикції слід розглядати справи

Дискусія навколо того, в якій юрисдикції – адміністративній чи цивільній слід розглядати питання про встановлення різноманітних юридичних фактів, триває.

Час, витрачений адвокатом на очікування судового засідання, є складовою правничої допомоги, і підлягає компенсації нарівні з іншими витратами, - Верховний Суд

Касаційний господарський суд ВС виснував, що очікування на судове засідання є складовою правничої допомоги, і час, витрачений на очікування початку засідання адвокатом, підлягає компенсації нарівні з іншими витратами.

Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

  1. В Україні

Притулок на Київщині перевіряють правоохоронці за фактом жорстокого поводження з тваринами

18:36, 21 січня 2024
Слідство розпочало провадження у зв'язку з жорстоким поводженням у притулку на Київщині.
Притулок на Київщині перевіряють правоохоронці за фактом жорстокого поводження з тваринами
Джерело фото: поліція Київської області
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Правоохоронці на Київщині розпочали кримінальне провадження у зв'язку зі скаргами на жорстоке поводження з тваринами у місцевому притулку. Інформацію про це повідомили громадяни, які висловили занепокоєння стосовно неналежних умов утримання тварин в зазначеному притулку. Про це пише поліція Київської області.

Крім того, правоохоронці виявили публікацію в соцмережах, що містила можливі випадки знущання над тваринами в тому ж притулку.

На виклик реагувала слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події для документування виявлених обставин. Спеціалісти з Броварського управління поліції Київщини ініціювали кримінальне провадження згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України, яке стосується жорстокого поводження із тваринами.

Наразі правоохоронці активно збирають всю необхідну інформацію та проводять ретельну перевірку для встановлення всіх обставин цього неприємного інциденту.

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