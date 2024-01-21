Притулок на Київщині перевіряють правоохоронці за фактом жорстокого поводження з тваринами

Слідство розпочало провадження у зв'язку з жорстоким поводженням у притулку на Київщині.

Джерело фото: поліція Київської області

Правоохоронці на Київщині розпочали кримінальне провадження у зв'язку зі скаргами на жорстоке поводження з тваринами у місцевому притулку. Інформацію про це повідомили громадяни, які висловили занепокоєння стосовно неналежних умов утримання тварин в зазначеному притулку. Про це пише поліція Київської області.

Крім того, правоохоронці виявили публікацію в соцмережах, що містила можливі випадки знущання над тваринами в тому ж притулку.

На виклик реагувала слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події для документування виявлених обставин. Спеціалісти з Броварського управління поліції Київщини ініціювали кримінальне провадження згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України, яке стосується жорстокого поводження із тваринами.

Наразі правоохоронці активно збирають всю необхідну інформацію та проводять ретельну перевірку для встановлення всіх обставин цього неприємного інциденту.

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