В Італії заборонили показ російського пропагандистського фільму про війну в Україні

В Італії розкритикували та скасували показ російського пропагандистського фільму на солідарність Україні.

Джерело фото: ukrinform

У місті Лаціо, Італія, планувалося провести показ російського пропагандистського фільму «Свидетель», який містив в собі фейкові події щодо російсько-української війни. Проте цю ініціативу, схоже, вдалося припинити. Про це повідомляє місцеве видання Tusciaweb.

Donbass Italia, проросійський італомовний Twitter-акаунт, та проросійський кореспондент Андреа Лучіді розповсюдили анонс показу фільму «Свидетель» на 18 лютого у місті Вітербо, який мав відбутися в театрі Сан Леонардо.

Проте після цього місцевий адвокат і політик Джакомо Бареллі опублікував пост, в якому критикував фільм за брехню, висловив солідарність з Україною та закликав втрутитися у ситуацію адміністрації театру та всіх, хто може впливати на прийняття рішень.

Адміністрація театру пізніше оприлюднила заяву, в якій повідомила, що показ «Свидетеля» не відбудеться. У заяві йдеться, що театр вирішив не погоджуватися на показ фільму, розуміючи, що він може сприйматися більшістю глядачів як контроверсійний.

Незважаючи на це, з коментарів на сторінці Лучіді в соцмережах відомо, що можливі спроби провести показ фільму в інших італійських містах, зокрема у Мілані.

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