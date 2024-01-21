Скандал зі стеженням за журналістами: Зеленський особисто викликав голову СБУ

Зеленський втрутився у справу щодо стеження за журналістами Bihus.Info та викликав Василя Малюка.

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Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News відреагував на інформацію про таємне стеження за командою журналістських розслідувань Bihus.Info. За його словами, він особисто запросив голову СБУ Василя Малюка для ретельного розслідування ситуації.

Зеленський виразив погляд, що факт таємного стеження повинен бути докладно вивчений, і відзначив, що відразу після виявлення інциденту відбулося особисте запрошення голови СБУ. Президент зазначив, що вже розпочата кримінальна справа, і він отримав деталі від генерального прокурора. Зауваживши, що деякі стверджують про відсутність реальних наслідків, Зеленський висловив своє переконання у тому, що інцидент трапився.

«Зразу була відкрита кримінальна справа. Я особисто запросив голову СБУ, також отримав деталі від генерального прокурора. Хтось каже, що був відеозапис у медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що сталося», - сказав Зеленський.

Президент вкотре наголосив на необхідності виявлення відповідей та підкреслив, що Служба безпеки України буде ретельно розслідувати цю справу та визначить осіб, винних у порушенні.

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