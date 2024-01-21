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Невідкладність проведення обшуку до ухвали слідчого судді в постанові слідчого була обґрунтована метою унеможливлення знищення доказів, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї доказової бази, - Верховний Суд визначив, чи відноситься це до невідкладних випадків.

Встановлення факту вимушеного переселення особи з окупованої території, - Верховний Суд пояснив, в якій юрисдикції слід розглядати справи

Дискусія навколо того, в якій юрисдикції – адміністративній чи цивільній слід розглядати питання про встановлення різноманітних юридичних фактів, триває.

Час, витрачений адвокатом на очікування судового засідання, є складовою правничої допомоги, і підлягає компенсації нарівні з іншими витратами, - Верховний Суд

Касаційний господарський суд ВС виснував, що очікування на судове засідання є складовою правничої допомоги, і час, витрачений на очікування початку засідання адвокатом, підлягає компенсації нарівні з іншими витратами.

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На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

Ні заощаджень, ні рахунків, – як декларував свої статки кандидат на голову НАЗК Олександр Новицький, який сам працював у НАЗК

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  1. В Україні

Скандал зі стеженням за журналістами: Зеленський особисто викликав голову СБУ

17:41, 21 січня 2024
Зеленський втрутився у справу щодо стеження за журналістами Bihus.Info та викликав Василя Малюка.
Скандал зі стеженням за журналістами: Зеленський особисто викликав голову СБУ
Джерело фото: ukrinform
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Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News відреагував на інформацію про таємне стеження за командою журналістських розслідувань Bihus.Info. За його словами, він особисто запросив голову СБУ Василя Малюка для ретельного розслідування ситуації.

Зеленський виразив погляд, що факт таємного стеження повинен бути докладно вивчений, і відзначив, що відразу після виявлення інциденту відбулося особисте запрошення голови СБУ. Президент зазначив, що вже розпочата кримінальна справа, і він отримав деталі від генерального прокурора. Зауваживши, що деякі стверджують про відсутність реальних наслідків, Зеленський висловив своє переконання у тому, що інцидент трапився.

«Зразу була відкрита кримінальна справа. Я особисто запросив голову СБУ, також отримав деталі від генерального прокурора. Хтось каже, що був відеозапис у медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що сталося», - сказав Зеленський.

Президент вкотре наголосив на необхідності виявлення відповідей та підкреслив, що Служба безпеки України буде ретельно розслідувати цю справу та визначить осіб, винних у порушенні.

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