Румунські фермери погрожують владі новими протестами щодо імпорту з України

Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВП ВС: Йдучи на ризик із придбанням квартири в особи, яка зареєструвала своє право власності, але за законом не могла таке право набути, кінцевий набувач несе ризик настання негативних наслідків

У разі відступлення банком права вимоги за кредитним та іпотечним договорами фізичній особі, в результаті чого та зареєстувала право власності на предмет іпотеки – нерухоме майно і відступила на користь третьої особи, іпотекодавець як власник такого майна вправі звернутися з позовом про витребування такого майна від кінцевого набувача, - Велика Палата Верховного Суду.

Обшук без ухвали слідчого судді, - Верховний Суд визначив, чи відноситься до невідкладних мета унеможливлення знищення доказів

Невідкладність проведення обшуку до ухвали слідчого судді в постанові слідчого була обґрунтована метою унеможливлення знищення доказів, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї доказової бази, - Верховний Суд визначив, чи відноситься це до невідкладних випадків.

Встановлення факту вимушеного переселення особи з окупованої території, - Верховний Суд пояснив, в якій юрисдикції слід розглядати справи

Дискусія навколо того, в якій юрисдикції – адміністративній чи цивільній слід розглядати питання про встановлення різноманітних юридичних фактів, триває.

Час, витрачений адвокатом на очікування судового засідання, є складовою правничої допомоги, і підлягає компенсації нарівні з іншими витратами, - Верховний Суд

Касаційний господарський суд ВС виснував, що очікування на судове засідання є складовою правничої допомоги, і час, витрачений на очікування початку засідання адвокатом, підлягає компенсації нарівні з іншими витратами.

Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

  1. У світі

Румунські фермери погрожують владі новими протестами щодо імпорту з України

19:18, 21 січня 2024
Румунські фермери погрожують Йоханнісу, Чолаку та Барбу, якщо вони не підтримають їх у Брюсселі.
Румунські фермери погрожують владі новими протестами щодо імпорту з України
Джерело фото: Digi24
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Румунські фермери висловили своє занепокоєння впливом імпорту сільськогосподарської продукції з України на європейський ринок і вимагають від влади прийняти заходи на рівні Європейського союзу для захисту їхніх інтересів. Цю вимогу висловив Альянс із сільського господарства, що об’єднує декілька фермерських організацій, у листі до президента Клауса Йоганніса, прем’єра Марчелу Чолаку та міністра сільського господарства Флоріна Барбу. Про це повідомляє Digi24.

Фермери пропонують впровадити систему, яка передбачатиме попереднє визначення призначення сільськогосподарської продукції з України до ввезення на територію ЄС. Це передбачатиме зважування товару, внесення даних у систему та їхню доступність для гарантування, що кожна поставка потрапляє туди, куди заплановано. Також асоціація пропонує встановити граничні значення на імпорт сільгосппродукції на основі річних або квартальних середніх показників 2021-2022 років.

Фермери також вимагають оповіщення Брюсселя та автоматичного застосування "запобіжників" на національному рівні у разі виявлення порушень правил власниками агропродукції чи її перевізниками в будь-якій з країн-членів ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Третьякова
    Галина Третьякова
    голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів