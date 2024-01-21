Румунські фермери погрожують владі новими протестами щодо імпорту з України

Румунські фермери погрожують Йоханнісу, Чолаку та Барбу, якщо вони не підтримають їх у Брюсселі.

Джерело фото: Digi24

Румунські фермери висловили своє занепокоєння впливом імпорту сільськогосподарської продукції з України на європейський ринок і вимагають від влади прийняти заходи на рівні Європейського союзу для захисту їхніх інтересів. Цю вимогу висловив Альянс із сільського господарства, що об’єднує декілька фермерських організацій, у листі до президента Клауса Йоганніса, прем’єра Марчелу Чолаку та міністра сільського господарства Флоріна Барбу. Про це повідомляє Digi24.

Фермери пропонують впровадити систему, яка передбачатиме попереднє визначення призначення сільськогосподарської продукції з України до ввезення на територію ЄС. Це передбачатиме зважування товару, внесення даних у систему та їхню доступність для гарантування, що кожна поставка потрапляє туди, куди заплановано. Також асоціація пропонує встановити граничні значення на імпорт сільгосппродукції на основі річних або квартальних середніх показників 2021-2022 років.

Фермери також вимагають оповіщення Брюсселя та автоматичного застосування "запобіжників" на національному рівні у разі виявлення порушень правил власниками агропродукції чи її перевізниками в будь-якій з країн-членів ЄС.

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