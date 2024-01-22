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Що вказав у декларації екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, який наразі судиться з НАЗК, вимагаючи поновити його на посаді, і одночасно претендує на посаду очільника НАЗК.

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ВП ВС: Йдучи на ризик із придбанням квартири в особи, яка зареєструвала своє право власності, але за законом не могла таке право набути, кінцевий набувач несе ризик настання негативних наслідків

У разі відступлення банком права вимоги за кредитним та іпотечним договорами фізичній особі, в результаті чого та зареєстувала право власності на предмет іпотеки – нерухоме майно і відступила на користь третьої особи, іпотекодавець як власник такого майна вправі звернутися з позовом про витребування такого майна від кінцевого набувача, - Велика Палата Верховного Суду.

Обшук без ухвали слідчого судді, - Верховний Суд визначив, чи відноситься до невідкладних мета унеможливлення знищення доказів

Невідкладність проведення обшуку до ухвали слідчого судді в постанові слідчого була обґрунтована метою унеможливлення знищення доказів, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї доказової бази, - Верховний Суд визначив, чи відноситься це до невідкладних випадків.

  1. В Україні

Чи можуть працюючі пенсіонери звернутися за перерахунком пенсій: пояснення

07:00, 22 січня 2024
Перерахунок пенсії провадиться за два роки після призначення або попереднього перерахунку.
Чи можуть працюючі пенсіонери звернутися за перерахунком пенсій: пояснення
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Згідно із Законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам зі статусом внутрішньо переміщеної особи може бути проведений не раніше, ніж через два роки після призначення або останнього перерахунку. Як здійснити перерахунок, рекомендовано подати заяву з врахуванням вказаних термінів. Про це повідомляє «На пенсії».

Заяву можна подати різними зручними способами, зокрема:

  • особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду;
  • використовуючи вебпортал Фонду з електронним підписом;
  • на порталі «Дія» за умови використання електронного підпису.

Працюючі пенсіонери із статусом ВПО мають можливість впроваджувати перерахунок своєї пенсії, дотримуючись встановлених норм та шляхів подання заяви.

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