Чи можуть працюючі пенсіонери звернутися за перерахунком пенсій: пояснення

Перерахунок пенсії провадиться за два роки після призначення або попереднього перерахунку.

Згідно із Законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам зі статусом внутрішньо переміщеної особи може бути проведений не раніше, ніж через два роки після призначення або останнього перерахунку. Як здійснити перерахунок, рекомендовано подати заяву з врахуванням вказаних термінів. Про це повідомляє «На пенсії».

Заяву можна подати різними зручними способами, зокрема:

особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду;

використовуючи вебпортал Фонду з електронним підписом;

на порталі «Дія» за умови використання електронного підпису.

Працюючі пенсіонери із статусом ВПО мають можливість впроваджувати перерахунок своєї пенсії, дотримуючись встановлених норм та шляхів подання заяви.

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