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  1. Суд інфо

Кваліфікаційне оцінювання суддів на відповідність займаній посаді: результати за 22 січня

13:33, 23 січня 2024
Стало відомо, які рішення ухвалила ВККС за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді 22 січня.
Кваліфікаційне оцінювання суддів на відповідність займаній посаді: результати за 22 січня
Фото: vkksu.gov.ua
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У понеділок, 22 січня, в засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання вісьмох суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Алексєєв Олексій Володимирович - Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - відкладено

Вітер Ігор Романович - Володимир-Волинський міський суд Волинської області - відкладено

Машина Інна Миколаївна - Роменський міськрайонний суд Сумської області - відкладено

Островерхова Анжеліка Вячеславівна - Дзержинський міський суд Донецької області - відкладено

Мирошниченко Дмитро Вадимович - Олександрівський районний суд Кіровоградської області - відкладено

Слободянюк Борис Костянтинович - Сарненський районний суд Рівненської області - 673,75 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді

Сенаторов Володимир Анатолійович - Мар’їнський районний суд Донецької області - відкладено

Зуєва Лариса Євгеніївна - Одеський апеляційний адміністративний суд - припинено кваліфікаційне оцінювання.

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