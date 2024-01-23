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  1. В Україні

Стало відомо, скільки вантажівок виїхало з України після зняття блокади: відповідь міністра Кубракова

17:22, 23 січня 2024
З України до Польщі виїхало вже майже 5 тисяч вантажівок.
Стало відомо, скільки вантажівок виїхало з України після зняття блокади: відповідь міністра Кубракова
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Після зняття блокади кордону, що розпочали польські перевізники задля захисту власного ринку від української агропродукції, з України до Польщі виїхало вже майже 5 тисяч вантажівок. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, йдеться на сайті Кабміну.

«Після призупинення блокади 17 січня трьох пунктів пропуску «Дорогуськ – Ягодин», «Гребенне – Рава-Руська» та «Корчова – Краківець» до Польщі вже виїхало майже 5 тисяч вантажівок. Найбільший пункт пропуску "Ягодин" вже відновив свою пропускну спроможність на рівні 600 вантажівок на добу. Це показник навіть вище, ніж був до блокади. Зростає кількість вантажівок, що виїжджають через «Краківець» та «Рава-Руську», – зазначив він.

За словами Кубракова, наразі оцінюється ефективність рішення на «Нижанковичі – Мальховіце», де тимчасово призупинена реєстрація в єЧергу. Поки пункт пропуску працює не на всю спроможність, а має пропускати 150 порожніх вантажівок на добу, як це було і під час функціонування єЧерги.

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