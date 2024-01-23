Чи можна буде виїхати за кордон з множинним громадянством під час війни – Кулеба відповів

За словами Дмитра Кулеби, ці питання врегульовані.

Джерело фото: EPA/UPG

Ще одне громадянство не дає право військовозобов'язаним, яким обмежено виїзд за кордон на час війни, вимагати, щоб їх випустили за кордон. Про це зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телемарафону.

На запитання журналістів, чи зможе людина (якщо законопроєкт приймуть) отримати ще одне громадянство та вимагати випустити себе з країни під час воєнного стану, Кулеба пояснив, що, ні, і ці питання також врегульовані. Йшлося саме про військовозобов'язаних, яким обмежено виїзд за кордон на час війни.

«Ні, ці питання також врегульовані. Людина має свій обов'язок служіння і захисту Батьківщини, він передбачений Конституцією України. Все це теж регламентовано: і виконання військового обов'язку, і фінансові зобов'язання перед державою», – відповів міністр закордонних справ.

Як ми писали, Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про множинне громадянство.

Президент у законопроекті про множинне громадянство запропонував переглянути підстави для втрати громадянства України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.