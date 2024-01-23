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  1. В Україні

Чи має фіскальний касовий чек містити QR-код, – пояснили в ДПС

21:44, 23 січня 2024
QR-код на фіскальних касових чеках не поширюються на розрахункові документи.
Чи має фіскальний касовий чек містити QR-код, – пояснили в ДПС
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Управління Державної податкової служби (ДПС) в Запорізькій області повідомляє, що QR-код на фіскальному касовому чеку буде вказано лише у випадку, якщо в Реєстраторі розрахункових операцій (РРО) встановлене відповідне програмне забезпечення.

Згідно з положеннями Закону України від 6 липня 1995 року "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а також Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого Мінфіном України, фіскальний касовий чек повинен містити QR-код, який включає код автентифікації повідомлення (МАС), дату і час розрахункової операції, фіскальний номер касового чека, суму операції та фіскальний номер РРО.

Важливо відзначити, що до 1 серпня 2021 року вимоги до QR-коду на розрахункових документах не поширювалися на РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких були включені до Державного реєстру РРО та які не перебували на обліку до набрання чинності відповідним наказом Мінфіну. Виробники РРО, у разі наявності технічних можливостей, мають доопрацювати їх для відповідності всім вимогам законодавства.

Такі заходи передбачається внести з метою забезпечення можливості виконання всіх вимог до форми і змісту розрахункових документів, які були визначені відповідним наказом Мінфіну.

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