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  1. У світі

У Франції оштрафували Amazon на 32 млн євро за порушення прав працівників

18:39, 23 січня 2024
Компанія Amazon здійснювала систематичний контроль та порушувала права працівників.
У Франції оштрафували Amazon на 32 млн євро за порушення прав працівників
Джерело фото: biz.censor.net
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У Франції компанію Amazon оштрафували на суму 32 мільйони євро (27 мільйонів фунтів стерлінгів) за систематичне ведення «надмірного» контролю за своїми працівниками, включаючи заходи, які визнано незаконними з точки зору обробки даних. Про це повідомляє BBC.

На думку Національної комісії із захисту інформації та свободи (CNIL), що діє в якості французького агентства з захисту даних, компанія Amazon France Logistique, яка відповідає за управління складами, зберігала дані, отримані від портативних сканерів працівників, в порушення законодавства.

Згідно з розслідуванням, Amazon дотримувався настільки детального контролю за працівниками, що вони були зобов'язані виправдовувати кожну свою перерву. CNIL визнала це незаконним та винесла сумнів щодо необхідності зберігання даних працівників Amazon протягом 31 дня.

Агентство почало розслідування після отримання скарг від працівників та публікацій у ЗМІ, які висвітлювали проблеми з умовами праці. Наразі представники Amazon не надали коментарі щодо цього оштрафування.

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