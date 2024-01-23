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Виправлення описок й очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні, - позиція Верховного Суду

14:09, 23 січня 2024
У касаційних скаргах захисники стверджували, що ухвала про виправлення описки є незаконною, оскільки рішення про заміну цивільного позивача не можна визнати виправленням описки.
Виправлення описок й очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні, - позиція Верховного Суду
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Виправлення допущених у вироку описок допускається, якщо це не стосується зміни суті судових рішень, тому вирішення питання щодо допущених місцевим судом порушень при заміні цивільного позивача не може бути здійснено шляхом постановлення ухвали про виправлення описки, якою внесені зміни в резолютивну частину вироку. Про це Касаційний кримінальний суд Верховного Суду зазначив у постанові від 9 листопада 2023 року у справі №461/9543/20.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав винуватими та засудив двох осіб за ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 185; ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК. Також цим вироком вирішено цивільний позов.

В подальшому місцевий суд ухвалою виправив описку в мотивувальній та резолютивній частинах цього вироку, назву одного товариства замінив на назву іншого товариства, назву та ЄДРПОУ одного товариства замінив на назву та ЄДРПОУ іншого товариства.

Апеляційний суд залишив без зміни вирок суду першої інстанції.

У касаційних скаргах захисники стверджували, що ухвала про виправлення описки є незаконною та підлягає скасуванню, оскільки рішення про заміну цивільного позивача (одного товариства, яке ліквідовано без правонаступництва, та інше товариство, яке на жодній стадії провадження не визнавалось цивільним позивачем) не можна визнати виправленням описки.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу місцевого суду про виправлення описки. Скасовано вирок місцевого суду та ухвалу апеляційного суду у частині вирішення цивільного позову і призначено новий розгляд у суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства. ККС установив, що постановлена місцевим судом ухвала, якою внесено зміни у резолютивну частину вироку та замінено цивільного позивача, не ґрунтується на законі, оскільки виправлення допущених у вироку описок допускається, якщо це не стосується зміни суті судових рішень. Натомість вирішення питання щодо допущених місцевим судом порушень при заміні цивільного позивача не може бути виправлено шляхом внесення змін в резолютивну частину вироку.

Автор: Наталя Мамченко

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