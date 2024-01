Людська праця дешевша: штучний інтелект не може зараз замінити більшість робочих місць, — дослідження

Дослідники визнали багато замін штучного інтелекту економічно неефективними.

Штучний інтелект не може зараз замінити більшість робочих місць економічно ефективними способами. Про це стало відомо із дослідження Массачусетського технологічного інституту, передає Bloomderg.

Науковці прийшли до висновку, що люди все ще дешевші за штучний інтелект на більшості робочих місць.

Так, в одному з перших поглиблених досліджень життєздатності штучного інтелекту, який витіснив робочу силу, дослідники змоделювали економічну привабливість автоматизації різних завдань у США, зосередившись на роботах, де використовується комп’ютерний зір — наприклад, вчителі та оцінювачі майна. Вони виявили, що лише 23% працівників, виміряні в доларах, можуть бути ефективно витіснені. В інших випадках, оскільки візуальне розпізнавання за допомогою штучного інтелекту дороге в установці та експлуатації, люди виконували роботу економніше.

Минулого року впровадження штучного інтелекту в різних галузях прискорилося після того, як ChatGPT від OpenAI та інші генеративні інструменти показали потенціал цієї технології. Технічні фірми від Microsoft Corp. і Alphabet Inc. у США до Baidu Inc. і Alibaba Group Holding Ltd. у Китаї розгорнули нові сервіси штучного інтелекту та нарощували плани розвитку — темпами, які, на думку деяких лідерів галузі , були необачно швидкими. Побоювання щодо впливу штучного інтелекту на робочі місця вже давно є головною проблемою.

««Машини вкрадуть наші робочі місця» — це почуття, яке часто висловлюють у часи швидких технологічних змін. Таке занепокоєння знову з’явилося зі створенням великих мовних моделей», – заявили дослідники з Лабораторії комп’ютерних наук і штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту в 45-сторінковій статті під назвою Beyond AI Exposure . «Ми виявили, що лише 23% заробітної плати працівників, «підданих» комп’ютерному зору штучного інтелекту, були б економічно ефективними для автоматизації через великі початкові витрати на системи ШІ».

Комп’ютерний зір — це область штучного інтелекту, яка дозволяє машинам отримувати значущу інформацію з цифрових зображень та інших візуальних вхідних даних, причому його найпоширеніші програми відображаються в системах виявлення об’єктів для автономного водіння або в допомозі класифікувати фотографії на смартфонах.

Співвідношення рентабельності комп’ютерного зору є найвигіднішим у таких сегментах, як роздрібна торгівля, транспортування та складування, у всіх сферах, де Walmart Inc. і Amazon.com Inc. займають провідне місце. Це також можливо в контексті охорони здоров’я, йдеться в документі MIT. Більш агресивне розгортання штучного інтелекту, особливо за допомогою пропозицій підписки на штучний інтелект як послугу, могло б розширити інші види використання та зробити їх більш життєздатними, вважають автори.

Дослідження використовувало онлайн-опитування для збору даних про близько 1000 візуальних завдань у 800 професіях. Лише 3% таких завдань сьогодні можна автоматизувати економічно ефективно, але ця цифра може зрости до 40% до 2030 року, якщо витрати на дані впадуть і точність підвищиться, вважають дослідники.

«Наше дослідження вивчає використання комп’ютерного бачення в економіці, перевіряючи його застосовність до кожної професії майже в кожній галузі та секторі», — сказав Ніл Томпсон, директор дослідницького проекту FutureTech в лабораторії комп’ютерних наук і штучного інтелекту MIT. «Ми показуємо, що буде більше автоматизації в роздрібній торгівлі та охороні здоров’я, і менше в таких сферах, як будівництво, видобуток корисних копалин або нерухомість», — сказав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.