Норвегія виділила $695,7 млн на системи ППО для України

12:25, 24 серпня 2025
Україна отримає системи Patriot та радари від Норвегії та Німеччини.
Норвегія виділила $695,7 млн на системи ППО для України
Норвегія спрямує близько 7 млрд крон (приблизно $695,7 млн) на посилення протиповітряної оборони України, повідомила пресслужба уряду країни.

Системи ППО постачатимуться з Німеччини. За словами прем’єр-міністра Йонаса Гара Стьоре, Норвегія та Німеччина тісно співпрацюють, щоб допомогти Україні захистити населення та інфраструктуру від російських повітряних атак.

Кошти підуть на фінансування двох систем Patriot разом із ракетами до них, а також на закупівлю радіолокаційних станцій німецької компанії Hensoldt і систем ППО від норвезької Kongsberg.

«Протиповітряна оборона також має вирішальне значення для захисту військових підрозділів та інфраструктури. Зараз, разом з Німеччиною, ми ще більше посилюємо наші зусилля», – зазначив міністр оборони Торе Оншус Сандвік.

