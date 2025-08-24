Норвегия выделила $695,7 млн на системы ПВО для Украины

Украина получит системы Patriot и радары от Норвегии и Германии.

Норвегия направит около 7 млрд крон (примерно $695,7 млн) на усиление противовоздушной обороны Украины, сообщила пресс-служба правительства страны.

Системы ПВО будут поставляться из Германии. По словам премьер-министра Йонаса Гара Стьоре, Норвегия и Германия тесно сотрудничают, чтобы помочь Украине защитить население и инфраструктуру от российских воздушных атак.

Средства пойдут на финансирование двух систем Patriot вместе с ракетами к ним, а также на закупку радиолокационных станций немецкой компании Hensoldt и систем ПВО от норвежской Kongsberg.

«Противовоздушная оборона также имеет решающее значение для защиты воинских подразделений и инфраструктуры. Сейчас, вместе с Германией, мы еще больше усиливаем наши усилия», — отметил министр обороны Торе Оншус Сандвик.

