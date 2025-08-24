Прем’єр Австралії Албаніз привітав Україну з Днем Незалежності

Прем’єр Австралії висловив гордість за допомогу Україні та співпрацю з Зеленським.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз привітав українців із Днем Незалежності, підкресливши стійкість і мужність народу в боротьбі за захист своєї країни. Про це йдеться в офіційній заяві уряду.

«Австралія може бути на іншому кінці світу від України, але ми продовжуємо захоплюватися мужністю українського народу та визнаємо, що, захищаючи свій дім, вони захищають принцип суверенітету – фундаментальне право всіх народів бути в безпеці у власних кордонах та визначати свою долю», – зазначив Албаніз.

Він висловив гордість за участь Австралії в багатосторонніх зусиллях із підтримки України проти російської агресії. Прем’єр-міністр також підкреслив співпрацю з Президентом України Володимиром Зеленським і партнерами в рамках «Коаліції охочих» для координації допомоги та просування мирного врегулювання на умовах України.

