Премьер Австралии Албаниз поздравил Украину с Днем Независимости

Премьер Австралии выразил гордость за помощь Украине и сотрудничество с Зеленским.

Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз поздравил украинцев с Днем Независимости, подчеркнув стойкость и мужество народа в борьбе за защиту своей страны. Об этом говорится в официальном заявлении правительства.

«Австралия может быть на другом конце света от Украины, но мы продолжаем восхищаться мужеством украинского народа и признаем, что, защищая свой дом, они защищают принцип суверенитета – фундаментальное право всех народов быть в безопасности в своих границах и определять свою судьбу», – отметил Албаниз.

Он выразил гордость за участие Австралии в многосторонних усилиях по поддержке Украины против российской агрессии. Премьер-министр также подчеркнул сотрудничество с Президентом Украины Владимиром Зеленским и партнерами в рамках «Коалиции желающих» для координации помощи и продвижения мирного урегулирования на условиях Украины.

