Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Очільник Китаю Сі Цзіньпін привітав Україну з Днем Незалежності з побажанням розвивати довгострокові відносини

11:13, 24 серпня 2025
Сі Цзіньпін надіслав привітання Володимиру Зеленськом з 34-річчям Незалежності.
Очільник Китаю Сі Цзіньпін привітав Україну з Днем Незалежності з побажанням розвивати довгострокові відносини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лідер КНР Сі Цзіньпін надіслав офіційного листа президенту України Володимиру Зеленському, привітавши українців із 34-ю річницею Дня Незалежності. У листі, опублікованому Зеленським, Сі Цзіньпін висловив сподівання на подальший розвиток двосторонніх відносин.

«З нагоди Дня Незалежності України висловлюю щирі вітання та найкращі побажання Вам і дружньому українському народу. Китай і Україна мають традиційні дружні відносини. За останні 33 роки з моменту встановлення дипломатичних відносин китайсько-українські відносини стабільно розвивалися, а співпраця в різних сферах дала чудові результати. Я готовий співпрацювати з Вами, щоб спрямувати наші двосторонні відносини на сталий і довгостроковий розвиток та принести більшу користь народам обох країн», – йдеться в повідомленні.

У відповідь Зеленський подякував Сі Цзіньпіну та підкреслив зацікавленість України в поглибленні діалогу на основі взаємоповаги для забезпечення миру, стабільності й процвітання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Китай День Незалежності

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До КПК внесуть зміни щодо правил заявлення відводу суддям

Буде передбачена заборона відводу іншому судді суду, який розглядає заяву про відвід слідчому судді чи судді, який здійснює провадження одноособово.

Верховний Суд сформулював висновок, чи мають право перетнути кордон чоловіки, чиї родичі загинули або пропали безвісти під час заходів з відсічі збройної агресії

В умовах воєнного стану обмеження права на виїзд виправдані пріоритетом публічного інтересу та не є свавільними – Верховний Суд.

«Я його затримала, що робити з ним далі» – поліцейські звинуватили водія у вживанні наркотиків, але замість медогляду відвезли його до ТЦК

Суд вказав, що вимога поліцейського щодо проходження водієм огляду на стан сп`яніння без фактичного встановлення цих ознак або взагалі за їх відсутності є необґрунтованою та безпідставною.

У Вищій раді правосуддя вирішили визначити, скільки часу ВАКС повинен розглядати свої справи

Вища рада правосуддя, ВАКС, ДСА та експерти іноземних проектів спробують вирішити проблему.

Рада суддів України продовжила строки подання документів для кандидатів на посади членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС — поки що не вистачає кандидатів

Документи подали тільки два кандидати, а необхідно мінімум шість.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду