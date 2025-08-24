Очільник Китаю Сі Цзіньпін привітав Україну з Днем Незалежності з побажанням розвивати довгострокові відносини

Сі Цзіньпін надіслав привітання Володимиру Зеленськом з 34-річчям Незалежності.

Лідер КНР Сі Цзіньпін надіслав офіційного листа президенту України Володимиру Зеленському, привітавши українців із 34-ю річницею Дня Незалежності. У листі, опублікованому Зеленським, Сі Цзіньпін висловив сподівання на подальший розвиток двосторонніх відносин.

«З нагоди Дня Незалежності України висловлюю щирі вітання та найкращі побажання Вам і дружньому українському народу. Китай і Україна мають традиційні дружні відносини. За останні 33 роки з моменту встановлення дипломатичних відносин китайсько-українські відносини стабільно розвивалися, а співпраця в різних сферах дала чудові результати. Я готовий співпрацювати з Вами, щоб спрямувати наші двосторонні відносини на сталий і довгостроковий розвиток та принести більшу користь народам обох країн», – йдеться в повідомленні.

У відповідь Зеленський подякував Сі Цзіньпіну та підкреслив зацікавленість України в поглибленні діалогу на основі взаємоповаги для забезпечення миру, стабільності й процвітання.

