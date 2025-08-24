Глава Китая Си Цзиньпин поздравил Украину с Днем Независимости с пожеланием развивать долгосрочные отношения

Си Цзиньпин направил поздравления Владимиру Зеленскому с 34-й годовщиной Независимости.

Лидер КНР Си Цзиньпин направил официальное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, поздравив украинцев с 34-й годовщиной Дня Независимости. В письме, опубликованном Зеленским, Си Цзиньпин выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

«По случаю Дня Независимости Украины выражаю искренние поздравления и наилучшие пожелания Вам и дружественному украинскому народу. Китай и Украина имеют традиционные дружеские отношения. За последние 33 года с момента установления дипломатических отношений китайско-украинские отношения стабильно развивались, а сотрудничество в различных сферах дало замечательные результаты. Я готов сотрудничать с Вами, чтобы направить наши двусторонние отношения на устойчивое и долгосрочное развитие и принести большую пользу народам обеих стран», — говорится в сообщении.

В ответ Зеленский поблагодарил Си Цзиньпина и подчеркнул заинтересованность Украины в углублении диалога на основе взаимоуважения для обеспечения мира, стабильности и процветания.

