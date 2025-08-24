Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Глава Китая Си Цзиньпин поздравил Украину с Днем Независимости с пожеланием развивать долгосрочные отношения

11:13, 24 августа 2025
Си Цзиньпин направил поздравления Владимиру Зеленскому с 34-й годовщиной Независимости.
Глава Китая Си Цзиньпин поздравил Украину с Днем Независимости с пожеланием развивать долгосрочные отношения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лидер КНР Си Цзиньпин направил официальное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, поздравив украинцев с 34-й годовщиной Дня Независимости. В письме, опубликованном Зеленским, Си Цзиньпин выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

«По случаю Дня Независимости Украины выражаю искренние поздравления и наилучшие пожелания Вам и дружественному украинскому народу. Китай и Украина имеют традиционные дружеские отношения. За последние 33 года с момента установления дипломатических отношений китайско-украинские отношения стабильно развивались, а сотрудничество в различных сферах дало замечательные результаты. Я готов сотрудничать с Вами, чтобы направить наши двусторонние отношения на устойчивое и долгосрочное развитие и принести большую пользу народам обеих стран», — говорится в сообщении.

В ответ Зеленский поблагодарил Си Цзиньпина и подчеркнул заинтересованность Украины в углублении диалога на основе взаимоуважения для обеспечения мира, стабильности и процветания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Китай День Независимости

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В УПК внесут изменения относительно правил заявления отвода судьям

Будет предусмотрен запрет на отвод другому судье суда, который рассматривает заявление об отводе следственному судье или судье, осуществляющему производство единолично.

Верховный Суд сформулировал заключение, имеют ли право пересечь границу мужчины, чьи родственники погибли или пропали без вести во время мер по отражению вооруженной агрессии

В условиях военного положения ограничения права на выезд оправданы приоритетом публичного интереса и не являются произвольными — Верховный Суд.

«Я его задержала, что делать с ним дальше» – полицейские обвинили водителя в употреблении наркотиков, но вместо медосмотра отвезли его в ТЦК

Суд указал, что требование полицейского о прохождении водителем осмотра на состояние опьянения без фактического установления этих признаков или вообще при их отсутствии, необоснованно и безосновательно.

В Высшем совете правосудия решили определить, сколько времени ВАКС должен рассматривать свои дела

Высший совет правосудия, ВАКС, ГСА и эксперты иностранных проектов попытаются решить проблему.

Совет судей Украины продлил сроки подачи документов для кандидатов на должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС — пока что не хватает кандидатов

Документы подали только два кандидата, а необходимо минимум шесть.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду