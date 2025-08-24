Прем’єр-міністр Канади Марк Карні вперше прибув до Києва на День Незалежності

Прем’єр Канади зазначив, що Україна сильніша й має власну волю.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні вперше прибув до Києва, щоб відзначити День Незалежності України. Про це він повідомив у соцмережі X.

«У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії своєї країни Канада посилює нашу підтримку та зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні», – написав Карні.

