Прем’єр-міністр Канади Марк Карні вперше прибув до Києва на День Незалежності

10:37, 24 серпня 2025
Прем’єр Канади зазначив, що Україна сильніша й має власну волю.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні вперше прибув до Києва, щоб відзначити День Незалежності України. Про це він повідомив у соцмережі X.

«У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії своєї країни Канада посилює нашу підтримку та зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні», – написав Карні.

