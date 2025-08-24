Премьер-министр Канады Марк Карни впервые прибыл в Киев на День Независимости

Премьер-министр Канады Марк Карни впервые прибыл в Киев, чтобы отметить День Независимости Украины. Об этом он сообщил в соцсети X.
«В этот День Независимости Украины и в этот критический момент в истории своей страны Канада усиливает нашу поддержку и усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине», – написал Карни.
