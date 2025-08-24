Премьер-министр Канады Марк Карни впервые прибыл в Киев на День Независимости

Премьер Канады отметил, что Украина сильнее и имеет собственную волю.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Канады Марк Карни впервые прибыл в Киев, чтобы отметить День Независимости Украины. Об этом он сообщил в соцсети X.

«В этот День Независимости Украины и в этот критический момент в истории своей страны Канада усиливает нашу поддержку и усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине», – написал Карни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.