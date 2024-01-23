Человеческий труд дешевле: искусственный интеллект не может сейчас заменить большинство рабочих мест, — исследование

Искусственный интеллект не может сейчас заменить большинство рабочих мест экономически эффективными способами. Об этом стало известно по исследованию Массачусетского технологического института, передает Bloomderg.
Ученые пришли к выводу, что люди все еще дешевле искусственного интеллекта на большинстве рабочих мест.
Так, в одном из первых углубленных исследований жизнеспособности искусственного интеллекта, вытеснившего рабочую силу, исследователи смоделировали экономическую привлекательность автоматизации различных задач в США, сосредоточившись на работах, где используется компьютерное зрение, например учителя и оценщики имущества. Они обнаружили, что только 23% работников, измеренных в долларах, могут быть эффективно вытеснены. В других случаях, поскольку визуальное распознавание с помощью искусственного интеллекта дорогостоящее в установке и эксплуатации, люди выполняли работу экономнее.
В прошлом году внедрение искусственного интеллекта в разных областях ускорилось после того, как ChatGPT от OpenAI и другие генеративные инструменты показали потенциал этой технологии. Технические компании от Microsoft Corp. и Alphabet Inc. в США в Baidu Inc. и Alibaba Group Holding Ltd. в Китае развернули новые сервисы искусственного интеллекта и наращивали планы развития - темпами, которые, по мнению некоторых лидеров отрасли, были опрометчиво быстрыми. Опасения по поводу влияния искусственного интеллекта на рабочие места уже давно являются главной проблемой.
«Машины украдут наши рабочие места» - это чувство, которое часто выражают во времена быстрых технологических изменений. Такое беспокойство снова появилось с созданием больших языковых моделей», – заявили исследователи из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института в 45-страничной статье под названием Beyond AI Exposure. «Мы обнаружили, что только 23% заработной платы работников, «подвергнутых» компьютерному зрению искусственного интеллекта, были бы экономически эффективны для автоматизации из-за больших начальных затрат на системы ИИ».
Компьютерное зрение – это область искусственного интеллекта, которая позволяет машинам получать значимую информацию по цифровым изображениям и другим визуальным входным данным, причем его наиболее распространенные программы отображаются в системах обнаружения объектов для автономного вождения или в помощи классифицировать фотографии на смартфонах.
Соотношение рентабельности компьютерного зрения наиболее выгодно в таких сегментах, как розничная торговля, транспортировка и складирование, во всех сферах, где Walmart Inc. и Amazon.com Inc. занимают ведущее место. Это также возможно в контексте здравоохранения, говорится в документе MIT. Более агрессивное развертывание искусственного интеллекта, особенно посредством предложений подписки на искусственный интеллект как услугу, могло бы расширить другие виды использования и сделать их более жизнеспособными, считают авторы.
Исследование использовало онлайн-опрос для сбора данных о около 1000 визуальных задач в 800 профессиях. Лишь 3% таких задач сегодня можно автоматизировать экономически эффективно, но эта цифра может возрасти до 40% к 2030 году, если затраты на данные упадут и точность повысится, считают исследователи.
«Наше исследование изучает использование компьютерного видения в экономике, проверяя его применимость к каждой профессии почти в каждой отрасли и секторе», - сказал Нил Томпсон, директор исследовательского проекта FutureTech в лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта MIT. «Мы показываем, что будет больше автоматизации в розничной торговле и здравоохранении, и меньше в таких сферах, как строительство, добыча полезных ископаемых или недвижимость», - сказал он.
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