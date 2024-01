Человеческий труд дешевле: искусственный интеллект не может сейчас заменить большинство рабочих мест, — исследование

Исследователи сочли многие замены искусственного интеллекта экономически неэффективными.

Искусственный интеллект не может сейчас заменить большинство рабочих мест экономически эффективными способами. Об этом стало известно по исследованию Массачусетского технологического института, передает Bloomderg.

Ученые пришли к выводу, что люди все еще дешевле искусственного интеллекта на большинстве рабочих мест.

Так, в одном из первых углубленных исследований жизнеспособности искусственного интеллекта, вытеснившего рабочую силу, исследователи смоделировали экономическую привлекательность автоматизации различных задач в США, сосредоточившись на работах, где используется компьютерное зрение, например учителя и оценщики имущества. Они обнаружили, что только 23% работников, измеренных в долларах, могут быть эффективно вытеснены. В других случаях, поскольку визуальное распознавание с помощью искусственного интеллекта дорогостоящее в установке и эксплуатации, люди выполняли работу экономнее.

В прошлом году внедрение искусственного интеллекта в разных областях ускорилось после того, как ChatGPT от OpenAI и другие генеративные инструменты показали потенциал этой технологии. Технические компании от Microsoft Corp. и Alphabet Inc. в США в Baidu Inc. и Alibaba Group Holding Ltd. в Китае развернули новые сервисы искусственного интеллекта и наращивали планы развития - темпами, которые, по мнению некоторых лидеров отрасли, были опрометчиво быстрыми. Опасения по поводу влияния искусственного интеллекта на рабочие места уже давно являются главной проблемой.

«Машины украдут наши рабочие места» - это чувство, которое часто выражают во времена быстрых технологических изменений. Такое беспокойство снова появилось с созданием больших языковых моделей», – заявили исследователи из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института в 45-страничной статье под названием Beyond AI Exposure. «Мы обнаружили, что только 23% заработной платы работников, «подвергнутых» компьютерному зрению искусственного интеллекта, были бы экономически эффективны для автоматизации из-за больших начальных затрат на системы ИИ».

Компьютерное зрение – это область искусственного интеллекта, которая позволяет машинам получать значимую информацию по цифровым изображениям и другим визуальным входным данным, причем его наиболее распространенные программы отображаются в системах обнаружения объектов для автономного вождения или в помощи классифицировать фотографии на смартфонах.

Соотношение рентабельности компьютерного зрения наиболее выгодно в таких сегментах, как розничная торговля, транспортировка и складирование, во всех сферах, где Walmart Inc. и Amazon.com Inc. занимают ведущее место. Это также возможно в контексте здравоохранения, говорится в документе MIT. Более агрессивное развертывание искусственного интеллекта, особенно посредством предложений подписки на искусственный интеллект как услугу, могло бы расширить другие виды использования и сделать их более жизнеспособными, считают авторы.

Исследование использовало онлайн-опрос для сбора данных о около 1000 визуальных задач в 800 профессиях. Лишь 3% таких задач сегодня можно автоматизировать экономически эффективно, но эта цифра может возрасти до 40% к 2030 году, если затраты на данные упадут и точность повысится, считают исследователи.

«Наше исследование изучает использование компьютерного видения в экономике, проверяя его применимость к каждой профессии почти в каждой отрасли и секторе», - сказал Нил Томпсон, директор исследовательского проекта FutureTech в лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта MIT. «Мы показываем, что будет больше автоматизации в розничной торговле и здравоохранении, и меньше в таких сферах, как строительство, добыча полезных ископаемых или недвижимость», - сказал он.

