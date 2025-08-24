Спецпредставник США Кіт Келлог прибув до Києва на урочистості до Дня Незалежності

Келлог і світові лідери взяли участь в урочистостях у Києві.

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог прибув до Києва для участі в урочистих заходах із нагоди 34-ї річниці Дня Незалежності України.

Келлог був присутній на церемонії на Софійській площі в центрі Києва, де виступив із зверненням Президент України Володимир Зеленський. Разом із Келлогом на заході були присутні високопосадовці з інших країн, зокрема прем’єр-міністр Канади Марк Карні, міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, а також міністр у справах ветеранів Великої Британії.

У своєму виступі Зеленський наголосив: «Український народ пройшов один із найскладніших в Європі шляхів, але зберігся, не впав, не розчинився і не втратив своєї країни. Довгі часи українцям доводилося боротися за свої національні права. Але разом за разом наші люди доводили, що українські мрії все ж будуть здійснювати на нашій українській землі».

