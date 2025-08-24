Практика судів
  1. В Україні

Спецпредставник США Кіт Келлог прибув до Києва на урочистості до Дня Незалежності

12:43, 24 серпня 2025
Келлог і світові лідери взяли участь в урочистостях у Києві.
Спецпредставник США Кіт Келлог прибув до Києва на урочистості до Дня Незалежності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог прибув до Києва для участі в урочистих заходах із нагоди 34-ї річниці Дня Незалежності України.

Келлог був присутній на церемонії на Софійській площі в центрі Києва, де виступив із зверненням Президент України Володимир Зеленський. Разом із Келлогом на заході були присутні високопосадовці з інших країн, зокрема прем’єр-міністр Канади Марк Карні, міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, а також міністр у справах ветеранів Великої Британії.

У своєму виступі Зеленський наголосив: «Український народ пройшов один із найскладніших в Європі шляхів, але зберігся, не впав, не розчинився і не втратив своєї країни. Довгі часи українцям доводилося боротися за свої національні права. Але разом за разом наші люди доводили, що українські мрії все ж будуть здійснювати на нашій українській землі».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Київ Україна День Незалежності Канада Келлог

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спецпенсії замінять на професійні пенсії – що запланував Кабмін у програмі дій уряду

Також Кабмін планує до 30 вересня подати законопроекти щодо виплати сум пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, нарахованих на виконання судових рішень.

«Заочні» штрафи до 170 тисяч грн: бюджет може значно поповнитися за рахунок призовників та військовозобов’язаних за кордоном

«Кримінальні» штрафи будуть сягати до 170 тисяч грн, а для покарання необов’язкова фізична присутність призовника чи військовозобов’язаного в Україні.

До КПК внесуть зміни щодо правил заявлення відводу суддям

Буде передбачена заборона відводу іншому судді суду, який розглядає заяву про відвід слідчому судді чи судді, який здійснює провадження одноособово.

Верховний Суд сформулював висновок, чи мають право перетнути кордон чоловіки, чиї родичі загинули або пропали безвісти під час заходів з відсічі збройної агресії

В умовах воєнного стану обмеження права на виїзд виправдані пріоритетом публічного інтересу та не є свавільними – Верховний Суд.

«Я його затримала, що робити з ним далі» – поліцейські звинуватили водія у вживанні наркотиків, але замість медогляду відвезли його до ТЦК

Суд вказав, що вимога поліцейського щодо проходження водієм огляду на стан сп`яніння без фактичного встановлення цих ознак або взагалі за їх відсутності є необґрунтованою та безпідставною.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду