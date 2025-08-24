Практика судов
  В Украине

Спецпредставитель США Кит Келлог прибыл в Киев на торжества по случаю Дня Независимости

12:43, 24 августа 2025
Келлог и мировые лидеры приняли участие в торжествах в Киеве.
Спецпредставитель США Кит Келлог прибыл в Киев на торжества по случаю Дня Независимости
Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев для участия в торжественных мероприятиях по случаю 34-й годовщины Дня Независимости Украины.

Келлог присутствовал на церемонии на Софийской площади в центре Киева, где выступил с обращением Президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с Келлогом на мероприятии присутствовали высокопоставленные лица из других стран, в частности премьер-министр Канады Марк Карни, министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии, Канады, а также министр по делам ветеранов Великобритании.

В своем выступлении Зеленский подчеркнул: «Украинский народ прошел один из самых сложных в Европе путей, но сохранился, не пал, не растворился и не потерял свою страну. Долгое время украинцам приходилось бороться за свои национальные права. Но раз за разом наши люди доказывали, что украинские мечты все же будут осуществляться на нашей украинской земле».

