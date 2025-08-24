Фон дер Ляєн, Мерц і Макрон привітали Україну з Днем Незалежності

Україна отримала привітання від європейських лідерів на 34-ту річницю Незалежності.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон надіслали привітання Україні з нагоди 34-ї річниці Дня Незалежності.

Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X висловила підтримку боротьбі України за свободу, демократію та незалежність. «Ми з вами, стільки скільки треба. Бо вільна Україна – це вільна Європа», – зазначила вона.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив мужність українців у захисті від російської агресії та боротьбі за європейські цінності. «У День незалежності ми твердо стоїмо на їхньому (українців – ІФ-У) боці – сьогодні і в майбутньому», – написав він у X.

Президент Франції Емманюель Макрон у листі до президента Володимира Зеленського побажав українському народу процвітання й миру. Він запевнив, що Франція разом із Німеччиною підтримуватиме Україну в пошуках сталого політичного рішення конфлікту та відстоюванні її суверенітету в міжнародно визнаних кордонах. «Франція, разом з Німеччиною, залишатиметься поруч з Вами у пошуках сталого політичного вирішення конфлікту, що розриває схід вашої країни, і обстоюватиме суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів», – зазначив Макрон.

