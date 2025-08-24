Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Фон дер Ляйен, Мерц и Макрон поздравили Украину с Днем Независимости

12:07, 24 августа 2025
Украина получила поздравления от европейских лидеров с 34-й годовщиной Независимости.
Фон дер Ляйен, Мерц и Макрон поздравили Украину с Днем Независимости
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон направили поздравления Украине по случаю 34-й годовщины Дня Независимости.

Урсула фон дер Ляйен в соцсети X выразила поддержку борьбе Украины за свободу, демократию и независимость. «Мы с вами, сколько нужно. Потому что свободная Украина – это свободная Европа», – отметила она.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул мужество украинцев в защите от российской агрессии и борьбе за европейские ценности. «В День независимости мы твердо стоим на их (украинцев – ИФ-У) стороне – сегодня и в будущем», – написал он в X.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в письме к президенту Владимиру Зеленскому пожелал украинскому народу процветания и мира. Он заверил, что Франция вместе с Германией будет поддерживать Украину в поисках устойчивого политического решения конфликта и отстаивании ее суверенитета в международно признанных границах. «Франция, вместе с Германией, будет рядом с Вами в поисках устойчивого политического решения конфликта, разрывающего восток вашей страны, и будет отстаивать суверенитет Украины в пределах международно признанных границ», – отметил Макрон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия Украина Франция День Независимости Эмманюэль Макрон Еврокомиссия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Спецпенсии заменят на профессиональные пенсии — что запланировал Кабмин в программе действий правительства

Также Кабмин планирует до 30 сентября подать законопроекты по выплате сумм пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке, начисленных во исполнение судебных решений.

«Заочные» штрафы до 170 тысяч грн: бюджет может значительно пополниться за счет призывников и военнообязанных за границей

«Уголовные» штрафы будут достигать 170 тысяч грн, а для наказания необязательно физическое присутствие призывника или военнообязанного в Украине.

В УПК внесут изменения относительно правил заявления отвода судьям

Будет предусмотрен запрет на отвод другому судье суда, который рассматривает заявление об отводе следственному судье или судье, осуществляющему производство единолично.

Верховный Суд сформулировал заключение, имеют ли право пересечь границу мужчины, чьи родственники погибли или пропали без вести во время мер по отражению вооруженной агрессии

В условиях военного положения ограничения права на выезд оправданы приоритетом публичного интереса и не являются произвольными — Верховный Суд.

«Я его задержала, что делать с ним дальше» – полицейские обвинили водителя в употреблении наркотиков, но вместо медосмотра отвезли его в ТЦК

Суд указал, что требование полицейского о прохождении водителем осмотра на состояние опьянения без фактического установления этих признаков или вообще при их отсутствии, необоснованно и безосновательно.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду