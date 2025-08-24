Фон дер Ляйен, Мерц и Макрон поздравили Украину с Днем Независимости

Украина получила поздравления от европейских лидеров с 34-й годовщиной Независимости.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон направили поздравления Украине по случаю 34-й годовщины Дня Независимости.

Урсула фон дер Ляйен в соцсети X выразила поддержку борьбе Украины за свободу, демократию и независимость. «Мы с вами, сколько нужно. Потому что свободная Украина – это свободная Европа», – отметила она.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул мужество украинцев в защите от российской агрессии и борьбе за европейские ценности. «В День независимости мы твердо стоим на их (украинцев – ИФ-У) стороне – сегодня и в будущем», – написал он в X.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в письме к президенту Владимиру Зеленскому пожелал украинскому народу процветания и мира. Он заверил, что Франция вместе с Германией будет поддерживать Украину в поисках устойчивого политического решения конфликта и отстаивании ее суверенитета в международно признанных границах. «Франция, вместе с Германией, будет рядом с Вами в поисках устойчивого политического решения конфликта, разрывающего восток вашей страны, и будет отстаивать суверенитет Украины в пределах международно признанных границ», – отметил Макрон.

