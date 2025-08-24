Президент Естонії Алар Каріс привітав Україну з Днем Незалежності

Президент Естонії висловив підтримку та захоплення боротьбою українців.

Президент Естонії Алар Каріс привітав українців із 34-ю річницею Дня Незалежності, висловивши підтримку та захоплення їхньою боротьбою за свободу. Про це він написав у соцмережі X.

«Дорогі українські друзі, ваша рішучість бути вільними та ваша мужність відстоювати свою свободу дають надію далеко за межами ваших кордонів. Ми шануємо вашу силу та хоробрість. Естонія з вами. Найщиріші побажання Президенту Зеленському та Україна з Днем Незалежності!», – зазначив Каріс.