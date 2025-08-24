Президент Эстонии Алар Карис поздравил Украину с Днем Независимости

Президент Эстонии Алар Карис поздравил украинцев с 34-й годовщиной Дня Независимости, выразив поддержку и восхищение их борьбой за свободу. Об этом он написал в соцсети X.

«Дорогие украинские друзья, ваша решимость быть свободными и ваше мужество отстаивать свою свободу дают надежду далеко за пределами ваших границ. Мы уважаем вашу силу и храбрость. Эстония с вами. Самые искренние поздравления Президенту Зеленскому и Украине с Днем Независимости!», – отметил Карис.

