Президент США Дональд Трамп привітав Україну з 34-ю річницею Незалежності

Трамп привітав Зеленського та українців з Днем Незалежності.

Президент США Дональд Трамп привітав Президента України Володимира Зеленського та український народ з нагоди 34-ї річниці Дня Незалежності. Про це йдеться в офіційній заяві.

«Шановний пане Президенте! Від імені американського народу я висловлюю свої вітання та найтепліші побажання Вам і мужньому народу України з нагоди святкування 34 років незалежності», – зазначив Трамп.

