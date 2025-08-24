Президент США Дональд Трамп поздравил Украину с 34-й годовщиной Независимости

Трамп поздравил Зеленского и украинцев с Днем Независимости.

Президент США Дональд Трамп поздравил Президента Украины Владимира Зеленского и украинский народ с 34-й годовщиной Дня Независимости. Об этом говорится в официальном заявлении.

«Уважаемый господин Президент! От имени американского народа я выражаю свои поздравления и самые теплые пожелания Вам и мужественному народу Украины по случаю празднования 34 лет независимости», – отметил Трамп.

