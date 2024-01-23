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  1. В мире

На создателей нашумевшей нейросети Midjourney подают в суд тысячи художников

19:56, 23 января 2024
Мир искусства выступил против технологии генерации изображений.
На создателей нашумевшей нейросети Midjourney подают в суд тысячи художников
Фото: cointelegraph.com
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Британские художники обсуждают возможность участия в коллективном иске против разработчиков нейросети Midjourney и других компаний, занимающихся разработкой ИИ с американскими юристами, а другие художники сообщили, что готовы подать собственный судебный иск в Великобритании, передает TheGuardian.

Отмечается, что люди решили обратиться в суд после того, как появился список из 16 тыс. имен художников, включая Бриджит Райли, Дэмиена Херста, Рэйчел Уайтред, Трейси Эмин, Дэвида Хокни и Аниша Капура, чьи работы компания Midjourney использовала для обучения своего ИИ.

24-страничный список имен является частью коллективного иска, который против Midjourney, Stability AI, Runway AI и DeviantArt подали американские художники в Калифорнии. Мэтью Баттерик, один из адвокатов, которые их представляют, сказал: «К иску проявляли интерес художники со всего мира, включая Великобританию».

В иске говорится, что ответчики любят описывать созданные ими инструменты искусственного интеллекта в высокопарных выражениях, но реальность оказалась «мерзкой и гнусной: ИИ-изображения в первую очередь — это способ обхода авторских прав».

Художники обнаружили, что Midjourney генерирует изображения, очень похожие на их оригинальные работы, что, по их мнению, равносильно копированию. А Midjourney позволяет — и, согласно иску, поощряет — своих пользователей указывать стиль художника в запросах.

 Ранее сообщалось, что искусственный интеллект не может сейчас заменить большинство рабочих мест экономически эффективными способами. Об этом стало известно по исследованию Массачусетского технологического института.

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