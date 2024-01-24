росія використовує найманців із Малайзії у війні з Україною на Донеччині

росія продовжує рекрутувати іноземців для війни проти України.

Джерело фото: sprotyv.mod.gov.ua

На тимчасово окупованих росією територіях у Донецькій області виявили найманців із Малайзії, яких окупанти залучили до війни проти України. Про це повідомило Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, росія продовжує рекрутувати найманців з різних країн світу для реалізації своєї агресивної політики. У тимчасово окупованому регіоні Донецької області виявлені бойовики з Малайзії, у супроводі перекладача та колишніх членів «вагнерівців». Наразі вони перебувають на полігоні, де проводять військові тренування.

Центр національного спротиву зафіксував також випадки присутності кубинців, непальців, білорусів, сербів та представників інших країн у складі Збройних сил російської федерації. Зазначається, що в цих країнах офіційно заборонено виконувати функції найманців.

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