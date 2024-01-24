Кабмін внесе законопроект про консолідацію розслідування економічних злочинів у БЕБ, яке раніше Кабмін пропонував перезавантажити

РНБО рекомендує об’єднати розслідування злочинів проти економіки в одному органі – Бюро економічної безпеки, перезавантаження якого 29 грудня анонсував Кабмін, але так і не вніс відповідний законопроект до Ради.

Консолідувати роботу зі злочинами, які посягають на економіку держави, збираються в єдиному органі — Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це йдеться у рішенні РНБО, як раніше пояснили у Мінекономіки.

Отже, Уряд подасть до парламенту законопроект, аби посилити БЕБ.

«КМУ невідкладно внести на розгляд Верховної Ради законопроекти про внесення змін до Закону про БЕБ щодо посилення механізмів функціонування Бюро економічної безпеки; КПК, законів «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» щодо встановлення додаткових гарантій захисту законних інтересів підприємництва під час здійснення кримінального провадження й забезпечення консолідації повноважень органів правопорядку щодо протидії правопорушенням, що посягають на економіку держави, в єдиному органі – Бюро економічної безпеки України», - йдеться в рішенні РНБО, яке увів в дію своїм Указом №21/2024 від 23 січня Президент Володимир Зеленський.

Прикметно, що напередодні нового року, 29 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні Уряду, що Кабмін схвалив законопроект про перезавантаження Бюро економічної безпеки.

«Уряд пропонує перезавантажити роботу Бюро економічної безпеки. Ми пропонуємо, щоб лише БЕБ та НАБУ могли порушувати питання проведення перевірок фінансово-господарської діяльності бізнесу, незалежно від його форми власності.

А також виключити Національну поліцію та СБУ з переліку органів державного фінансового контролю.

Ми пропонуємо нову процедуру обрання директора БЕБ. Залучаємо до цього процесу наших міжнародних партнерів», - зазначив Денис Шмигаль.

В Кабміні навіть озвучили назву – проект Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України».

«Законопроект розроблено в рамках реалізації фіскальних структурних реформ, передбачених Меморандумом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року та від 19 червня 2023 року, з метою удосконалення правових засад діяльності Бюро економічної безпеки України, зокрема, в частині, що стосуються виконання ухвал слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та про обшук іншого володіння, а також підслідності окремих кримінальних правопорушень, забезпечення прозорості та чіткості конкурсних процедур обрання директора БЕБ, а також Комісії з проведення оцінки (аудиту) ефективності діяльності БЕБ», - зазначив тоді представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Втім, вже минув майже місяць з цього оголошення, але названий Денисом Шмигалем законопроект досі не внесений, хоча, як правило, Кабмін протягом тижня реєструє у Раді схвалені ним законопроекти.

Нагадаємо, у вересні 2023 року стало відомо, що Координаційна платформа донорів отримала лист від заступника радника Білого дому з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майка Пайла із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй військової допомоги. Цей лист також відправили прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та Офісу Президента.

В ньому йдеться зокрема про те, що Україна протягом 18 місяців має «розпочати реорганізацію Бюро економічної безпеки України (БЕБ)», а саме «провести відкритий, конкурентний та заснований на професійних досягненнях відбір нового керівництва та обов'язкову переатестацію персоналу БЕБ. Створити авторитетний дисциплінарний комітет та замінити співробітників, які не відповідають етичним та професійним стандартам».

Про цю реформу нещодавно нагадала і спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер

Одночасно у рішенні РНБО рекомендується тому ж БЕБ провести у тримісячний строк аудит вжитих щодо суб'єктів господарювання обмежувальних заходів у кримінальних провадженнях та визначити доцільність їх подальшого застосування, а також актуальність відображення інформації про них у публічних електронних реєстрах, а також утримуватися протягом трьох місяців від проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, якщо таке застосування може заблокувати підприємницьку діяльність суб’єктів господарювання.

При цьому доручено «виробити ефективні механізми забезпечення захисту підприємництва від можливих зловживань з боку правоохоронних органів, зокрема під час проведення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у ході яких обмежуються права чи законні інтереси відповідних суб’єктів господарювання».

Отже, констатується, що має місце певна проблема, яку доручено вирішити, серед інших органів, й БЕБ, при цьому додавши Бюро повноважень.

Нагадаємо, що у лютому Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики, очолюваний народним депутатом від «Слуги народу» Данилом Гетманцевим, визнав роботу керівництва БЕБ незадовільною та рекомендував уряду вжити заходів стосовно перезавантаження БЕБ до 1 квітня 2023 року. Відповідний висновок за результатами заслуховування керівництва БЕБ було схвалено 20 лютого.

Крім цього парламентарі тоді доручили Уряду підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства, які спрямовані на перезавантаження керівництва БЕБ шляхом проведення нового конкурсу на зайняття посад вищого керівництва БЕБ за участі в конкурсній комісії міжнародних експертів (за прикладом САП, НАБУ, НАЗК); повну переатестацію співробітників у центральному апараті і територіальних управліннях БЕБ тощо.

У березні 2023 року група народних депутатів з фракції «Слуга народу» та опозиції зареєстрували у Верховній Раді законопроект №9080 щодо перезавантаження БЕБ, втім, у вересні його було відкликано.

Натомість Данило Гетманцев 10 жовтня 2023 року зареєстрував законопроект 10088-1 щодо першочергових заходів із реформування Бюро економічної безпеки (БЕБ).

«Очікуваної ефективності в роботі, прозорості у своєї діяльності, нульової толерантності до корупції цей новий державний орган не продемонстрував», - зазначив автор законопроекту.

Згодом, 20 жовтня 2023 року, група народних депутатів з фракції «Слуга народу», серед яких Максим Павлюк, Олександр Куницький, Олександр Бакумов, зареєструвала законопроект 10170 про внесення зміни до КПК щодо підслідності окремих кримінальних правопорушень Бюро економічної безпеки, яким з підслідності Бюро економічної безпеки, на додаток до запропонованого перезавантаження, запропонувала прибрати низку злочинів.

«Бюро не здатне забезпечити швидке, повне, та неупереджене досудове розслідування за вчинення всіх кримінальних правопорушень, підслідних Бюро. А тому наразі існує необхідність вирішення питання підслідності та зменшення кількості кримінальних правопорушень, досудове розслідування в яких, відповідно до КПК здійснює Бюро економічної безпеки.

Завданнями законопроекту є зменшення кількості кримінальних правопорушень, досудове розслідування в яких, відповідно до КПК здійснює БЕБ, та надання можливості іншим правоохоронним органам ефективно здійснювати розслідування кримінальних правопорушень», - зазначили автори в поясненнях.

В свою чергу, як вже було сказано, 29 грудня 2023 року Кабмін схвалив ще один законопроект про перезавантаження Бюро економічної безпеки, однак у парламенті його досі не зареєстровано.

Автор: Наталя Мамченко

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