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Директора БЕБ пропонують обрати на конкурсі за участі міжнародних експертів, а працівників – переатестувати

10:30, 17 жовтня 2023
Комітет рекомендував законопроект про «реформу» Бюро економічної безпеки до прийняття в першому читанні.
Директора БЕБ пропонують обрати на конкурсі за участі міжнародних експертів, а працівників – переатестувати
Фото: radiosvoboda
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Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев 16 жовтня зареєстрував проект постанови про прийняття за основу законопроекту 10088-1 щодо першочергових заходів із реформування Бюро економічної безпеки України.

Зокрема пропонується за прикладом практик НАБУ, САП та НАЗК провести переформування складу та змісту вимог до діяльності конкурсної комісії з призначення Директора БЕБ. А саме проводити конкурс на керівника Бюро за переважної участі в конкурсній комісії міжнародних експертів.

Так, встановлюється, що до складу такої Комісії входять три особи, визначені Кабінетом Міністрів України; чотири особи, яких визначає Уряд на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років до дня завершення строку повноважень Директора БЕБ або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сферах економіки та права.

Також законопроектом пропонується достроково припинити повноваження першого заступника та заступників Директора БЕБ, а Кабміну – оголосити новий конкурс на посаду Директора Бюро.

Впродовж року діючим співробітникам Бюро економічної безпеки пропонується пройти атестацію з оцінки професійної компетентності, рівня знань та умінь, професійної етики, доброчесності та наявності конфлікту інтересів.

Як зазначає Данило Гетманцев у пояснювальній записці, «продиктований часом запит українського суспільства на ліквідацію податкової міліції та створення нового аналітичного правоохоронного органу, що усуне дублювання окремими силовими відомствами функції боротьби з економічними злочинами, був трансформований у прийняття Верховною Радою Закону №1150-IX «Про Бюро економічної безпеки України», яке офіційне розпочало свою роботу 25 листопада 2021 року. З моменту створення минуло майже два роки, втім, очікуваної ефективності в роботі, прозорості у своєї діяльності, нульової толерантності до корупції цей новий державний орган не продемонстрував».

За задумом авторів, Кабмін має сформувати відповідну конкурсну комісію протягом двох місяців після набуття новим законом чинності.

Автор: Наталя Мамченко

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