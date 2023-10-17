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Як діятиме суд в разі відсутності з 18 жовтня у заявника електронного кабінету, - роз’яснення

З 18 жовтня суди зможуть застосовувати до тих, хто не зареєструвався в Електронному кабінеті ЄСІТС, негативні процесуальні наслідки у вигляді залишення процесуального документу без руху, його повернення або залишення без розгляду.

Вища рада правосуддя встановила премії керівнику свого секретаріату та надала повний доступ до Реєстру Службі зовнішньої розвідки

Загалом Вища рада правосуддя витратила на розгляд питань порядку денного менше 30 хвилин

У членів ВККС розійшлися думки щодо надання членам ГРД повного доступу до суддівських досьє

Між членами ВККС немає єдності щодо передачі ГРД повних даних стосовно суддів.

Директора БЕБ пропонують обрати на конкурсі за участі міжнародних експертів, а працівників – переатестувати

Комітет рекомендував законопроект про «реформу» Бюро економічної безпеки до прийняття в першому читанні.

Довічний статус публічної особи для депутатів, суддів ВС, членів ВККС та ВРП, – стала відома фінальна редакція законопроекту

Вже 17 жовтня Верховна Рада може ухвалити закон, який вводить довічний статус публічно значущої особи для народних депутатів, суддів Верховного Суду, членів ВККС, Вищої ради правосуддя та інших топ-посадовців.

  1. У світі

путін прилетів до Китаю, це його перша поїздка до великої світової держави з моменту видачі ордеру МКС

10:34, 17 жовтня 2023
Російський диктатор зустрінеться із китайським лідером Сі Цзіньпіном.
путін прилетів до Китаю, це його перша поїздка до великої світової держави з моменту видачі ордеру МКС
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У вівторок, 17 жовтня, російський диктатор володимир путін прибув на літаку в Пекін для зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном та участі у форумі «Один пояс, один шлях».

Диктатор здійснює свою першу поїздку до великої світової держави після того, як повномасштабне вторгнення в Україну поставило його режим у міжнародну ізоляцію.

З моменту, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за військові злочини в Україні, він залишав рф лише один раз – їздив до Киргизстану.

Зазначимо, цього тижня Китай вітає представників 130 країн на форумі ініціативи «Пояс і шлях».

Нагадаємо, 17 березня 2023 року міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна та Марії Львової-Бєлової в зв’язку з депортацією дітей.

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