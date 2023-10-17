путін прилетів до Китаю, це його перша поїздка до великої світової держави з моменту видачі ордеру МКС

Російський диктатор зустрінеться із китайським лідером Сі Цзіньпіном.

У вівторок, 17 жовтня, російський диктатор володимир путін прибув на літаку в Пекін для зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном та участі у форумі «Один пояс, один шлях».

Диктатор здійснює свою першу поїздку до великої світової держави після того, як повномасштабне вторгнення в Україну поставило його режим у міжнародну ізоляцію.

З моменту, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за військові злочини в Україні, він залишав рф лише один раз – їздив до Киргизстану.

Зазначимо, цього тижня Китай вітає представників 130 країн на форумі ініціативи «Пояс і шлях».

Нагадаємо, 17 березня 2023 року міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна та Марії Львової-Бєлової в зв’язку з депортацією дітей.

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