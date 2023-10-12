путін вперше з початку повномасштабної війни в Україні покинув росію

кремлівськи диктатор відправився до Киргизстану, а потім прямуватиме до Китаю.

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Диктатор рф володимир путін після масштабного воєнного вторгнення в Україну на початку 2022 року рідко виїжджав за кордон. Відомо, що він не покидаав територію росії після видання Міжнародним кримінальним судом ордера, яким його звинувачують у незаконній депортації дітей з України. Проте у четвер, 12 жовтня, він провів переговори в Киргизстані, країні Центральної Азії, яка має тісні зв’язки з москвою, – повідомляє Reuters.

Відомо, що росія не визнає юрисдикцію МКС і відкидає всі звинувачення, пред'явлені в адресу путіна.

Планується, що кремлівський диктатор також відвідає Китай наступного тижня для участі в третьому форумі «Один пояс, один шлях» у Пекіні. Важливо, що ані Киргизстан, ані Китай не є членами МКС, організації, яка була створена для переслідування військових злочинців.

Завершенням його дводенної поїздки до Киргизстану стане участь у саміті Співдружності Незалежних Держав (СНД) у п'ятницю, яка об'єднує кілька колишніх радянських республік, включаючи Вірменію.

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