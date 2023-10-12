Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Відчуваєте? Виборами пахне», – Денис Малюська анонсував закупівлю, відео

Міністр юстиції Денис Малюська, анонсуючи закупівлю локшини, зробив несподівану заяву.

Кваліфікаційне оцінювання деяких суддів перенесено на листопад

Громадській раді доброчесності необхідно краще підготуватися до співбесід

Стало відомо, хто претендує до Вищої ради правосуддя за квотою Президента

Станом на 12 жовтня на посаду члена ВРП претендують троє осіб, двоє з яких також хочуть стати суддями Конституційного Суду.

Вища рада правосуддя з першої спроби не змогла призначити голову Служби судової охорони

Проти переможця конкурсу на посаду голови Судової охорони повстали колеги, відтак ВРП повернеться до розгляду його кандидатури 2 листопада.

Наталію Кузнєцову рекомендовано до складу Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових суддів КСУ

Професор Наталія Кузнєцова була єдиним кандидатом до складу Дорадчої групи, що буде оцінювати кандидатів у Конституційний Суд України.

  1. У світі

путін вперше з початку повномасштабної війни в Україні покинув росію

19:03, 12 жовтня 2023
кремлівськи диктатор відправився до Киргизстану, а потім прямуватиме до Китаю.
путін вперше з початку повномасштабної війни в Україні покинув росію
Джерело фото: GETTY IMAGES
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Диктатор рф володимир путін після масштабного воєнного вторгнення в Україну на початку 2022 року рідко виїжджав за кордон. Відомо, що він не покидаав територію росії після видання Міжнародним кримінальним судом ордера, яким його звинувачують у незаконній депортації дітей з України. Проте у четвер, 12 жовтня, він провів переговори в Киргизстані, країні Центральної Азії, яка має тісні зв’язки з москвою, – повідомляє Reuters.

Відомо, що росія не визнає юрисдикцію МКС і відкидає всі звинувачення, пред'явлені в адресу путіна.

Планується, що кремлівський диктатор також відвідає Китай наступного тижня для участі в третьому форумі «Один пояс, один шлях» у Пекіні. Важливо, що ані Киргизстан, ані Китай не є членами МКС, організації, яка була створена для переслідування військових злочинців.

Завершенням його дводенної поїздки до Киргизстану стане участь у саміті Співдружності Незалежних Держав (СНД) у п'ятницю, яка об'єднує кілька колишніх радянських республік, включаючи Вірменію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України