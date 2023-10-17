путин прилетел в Китай, это его первая поездка в большое мировое государство с момента выдачи ордера МУС

Российский диктатор встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.

Во вторник, 17 октября, российский диктатор владимир путин прибыл на самолете в Пекин для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином и участия в форуме «Один пояс, один путь».

Диктатор совершил свою первую поездку в крупное мировое государство после того, как полномасштабное вторжение в Украину поставило его режим в международную изоляцию.

С момента, когда Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за военные преступления в Украине, он покидал рф только один раз – ездил в Киргизстан.

Отметим, на этой неделе Китай приветствует представителей 130 стран на форуме инициативы «Пояс и путь».

Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест путина и Марии Львовой-Беловой в связи с депортацией детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.