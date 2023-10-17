Обманул мать погибшего военного почти на 7 млн грн: в Киевской области задержали мошенника

Задержан 35-летний злоумышленник, который вместе с сообщниками выманили у 49-летней переселенки из Донецкой области, матери погибшего военнослужащего, 7,5 млн гривен.

Правоохранители Закарпатья задержали 35-летнего жителя Киева, который вместе с сообщниками обманул мать погибшего военнослужащего из Донбасса на 7,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В настоящее время устанавливают соучастников преступления и людей, пострадавших от действий этих злоумышленников.

«Оперативщики провели спецоперацию по задержанию 35-летнего злоумышленника, являющегося одним из организаторов мошеннической схемы, по которой аферисты выманили у 49-летней переселенки из Донецкой области, матери погибшего военнослужащего, 7,5 млн гривен. Задержание полицейские произвели в Киеве», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что деньги, которыми завладели злоумышленники, женщина получила в качестве выплаты от государства в связи со смертью сына, защищавшего наше государство от российского агрессора.

«После того как потерпевшая получила денежную помощь, ей стали звонить по телефону неизвестные. Они убеждали, что не стоит держать деньги в банках Украины, поскольку в ближайшее время они обанкротятся. Аферисты рекомендовали женщине положить деньги на счет в финансовое учреждение за границей и предлагали свою помощь в этом.

Женщина согласилась на такое предложение и положила 5 миллионов гривен на криптокошелек, созданный злоумышленниками. Спустя время она захотела снять часть средств с «счета», однако мошенники сообщили, что эти средства арестованы и для того, чтобы их разблокировать, нужно перечислить им на счета еще определенную сумму денег. В дальнейшем, несколькими преданиями, потерпевшая перевела мошенникам еще 2,5 миллиона гривен. После этого связь с мошенниками оборвалась», — говорится в сообщении.

Обманутые женщины обратились за помощью в местную полицию.

Закарпатские полицейские приступили к расследованию. Масштабные оперативные мероприятия продолжались почти 6 месяцев, поскольку мошенники выводили денежные средства через многочисленные подставные лица и десятки специально созданных счетов, в том числе в криптобанкинге. Правоохранители подробно отследили маршрут движения средств и вышли на основных фигурантов этой схемы.

По состоянию на сегодняшний день по делу проведено почти 50 обысков в разных регионах Украины: по месту жительства организаторов и их возможных сообщников. Изъят ряд важных доказательств, в том числе большое количество наличных денег в иностранной и национальной валюте, а также дорогие авто фигурантов. Один из организаторов мошеннического колл-центра уже доставлен в Закарпатье и помещен в изолятор временного содержания. Он дает показания полиции своих сообщников и сотрудничает со следствием.

При процессуальном руководстве окружной прокуратуры, следователи Ужгородского районного управления полиции сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Также суд уже рассмотрел ходатайство о мере пресечения для подозреваемого. Согласно определению суда последний будет находиться под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 13 млн 285 тысяч гривен.

В настоящее время оперативники устанавливают местонахождение других лиц, причастных к этому преступлению, и круг пострадавших от аферистов лиц. Следствие по делу продолжается.

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