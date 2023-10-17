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Ошукав матір загиблого військового на майже 7 млн грн: на Київщині затримали шахрая

11:12, 17 жовтня 2023
Затримано 35-річного зловмисника, який разом зі спільниками виманили у 49-річної переселенки з Донецької області, матері загиблого військовослужбовця, 7,5 млн гривень.
Ошукав матір загиблого військового на майже 7 млн грн: на Київщині затримали шахрая
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Правоохоронці Закарпаття затримали 35-річного мешканця Києва, який разом зі спільниками ошукав матір загиблого військовослужбовця з Донеччини на 7,5 млн гривень.  Про це повідомляє пресслужба поліції.

Наразі встановлюють співучасників злочину та людей, які постраждали від дій цих зловмисників.

«Оперативники провели спецоперацію із затримання 35-річного зловмисника, який є одним з організаторів шахрайської схеми, за якою аферисти виманили у 49-річної переселенки з Донецької області, матері загиблого військовослужбовця, 7,5 млн гривень. Затримання поліцейські провели в Києві», — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що гроші, якими заволоділи зловмисники, жінка отримала як виплату від держави у зв’язку зі смертю сина, який захищав нашу державу від російського агресора.

«Після того як потерпіла отримала грошову допомогу, їй почали телефонувати невідомі. Вони переконували, що не варто тримати гроші у банках України, оскільки найближчим часом вони збанкрутують. Аферисти рекомендували жінці покласти гроші на рахунок у фінансову установу за кордоном і пропонували свою допомогу у цьому.

Жінка погодилася на таку пропозицію та поклала 5 мільйонів гривень на криптогаманець, створений зловмисниками. Через деякий час вона захотіла зняти частину коштів із «рахунку», однак шахраї повідомили, що ці кошти арештовані і для того, щоб їх розблокувати, потрібно перерахувати їм на рахунки ще певну суму грошей. В подальшому, кількома переказами, потерпіла перевела шахраям ще 2,5 мільйони гривень. Після цього зв’язок із шахраями обірвався», — йдеться у повідомленні.

Ошукана жінка звернулася по допомогу до місцевої поліції.

Закарпатські поліцейські розпочали розслідування. Масштабні оперативні заходи тривали майже 6 місяців, оскільки шахраї виводили грошові кошти через численних підставних осіб та десятки спеціально створених рахунків, в тому числі в криптобанкінгу. Правоохоронці детально відстежили маршрут руху коштів та в результаті вийшли на основних фігурантів цієї схеми.

Станом на сьогодні у справі проведено майже 50 обшуків у різних регіонах України: за місцем проживання організаторів та їх можливих спільників. Вилучено ряд важливих доказів, зокрема велику кількість готівки в іноземній та національній валюті, а також дороговартісні автівки фігурантів. Одного з організаторів шахрайського кол-центру вже доставлено до Закарпаття та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Він дає свідчення поліції щодо своїх спільників та співпрацює зі слідством.

За процесуального керівництва окружної прокуратури, слідчі Ужгородського районного управління поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Також суд вже розглянув клопотання щодо запобіжного заходу для підозрюваного. Відповідно до ухвали суду останній перебуватиме під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 13 млн 285 тисяч гривень.

Наразі оперативники встановлюють місцезнаходження інших осіб, причетних до цього злочину, та коло постраждалих від аферистів осіб. Слідство у справі триває.

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