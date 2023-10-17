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Директора БЭБ предлагают избрать на конкурсе с участием международных экспертов, а работников – переаттестовать

Комитет рекомендовал законопроект о «реформе» Бюро экономической безопасности до принятия в первом чтении.

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Директора БЭБ предлагают избрать на конкурсе с участием международных экспертов, а работников – переаттестовать

10:30, 17 октября 2023
Комитет рекомендовал законопроект о «реформе» Бюро экономической безопасности до принятия в первом чтении.
Директора БЭБ предлагают избрать на конкурсе с участием международных экспертов, а работников – переаттестовать
Фото: radiosvoboda
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Председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев 16 октября зарегистрировал проект постановления о принятии за основу законопроекта 10088-1 относительно первоочередных мер по реформированию Бюро экономической безопасности Украины.

В частности, предлагается по примеру практик НАБУ, САП и НАПК провести переформирование состава и содержания требований к деятельности конкурсной комиссии по назначению Директора БЭБ. А именно проводить конкурс на руководителя Бюро при участии в конкурсной комиссии международных экспертов.

Так, устанавливается, что в состав такой Комиссии входят три человека, определенные Кабинетом Министров Украины; четыре лица, определяемых Правительством на основании предложений международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних трех лет до дня завершения срока полномочий Директора БЭБ или до дня досрочного прекращения его полномочий предоставляли Украине международную техническую помощь в сферах экономики и права.

Также законопроект предлагает досрочно прекратить полномочия первого заместителя и заместителей Директора БЭБ, а Кабмину – объявить новый конкурс на должность Директора Бюро.

В течение года действующим сотрудникам Бюро экономической безопасности предлагается пройти аттестацию по оценке профессиональной компетентности, уровня знаний и умений, профессиональной этики, добродетели и конфликта интересов.

Как отмечает Даниил Гетманцев в пояснительной записке, «продиктованный временем запрос украинского общества на ликвидацию налоговой милиции и создание нового аналитического правоохранительного органа, который устранит дублирование отдельными силовыми ведомствами функции борьбы с экономическими преступлениями, был трансформирован в принятие Верховной Радой Закона №1150-IX «О Бюро экономической безопасности Украины», которое официально начало свою работу 25 ноября 2021 года. С момента создания прошло почти два года, ожидаемой эффективности в работе, прозрачности в своей деятельности, нулевой толерантности к коррупции этот новый государственный орган не продемонстрировал».

По замыслу авторов, Кабмин должен сформировать соответствующую конкурсную комиссию в течение двух месяцев после вступления нового закона в силу.

Автор: Наталья Мамченко

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