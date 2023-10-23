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Из подследственности БЭБ предлагают забрать ряд преступлений, но кому их передадут – пока неизвестно

Депутаты предлагают в дополнение к перезагрузке Бюро экономической безопасности убрать из его подследственности ряд статей Уголовного кодекса, но не указывают, какому органу их передадут.

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Из подследственности БЭБ предлагают забрать ряд преступлений, но кому их передадут – пока неизвестно

11:08, 23 октября 2023
Депутаты предлагают в дополнение к перезагрузке Бюро экономической безопасности убрать из его подследственности ряд статей Уголовного кодекса, но не указывают, какому органу их передадут.
Из подследственности БЭБ предлагают забрать ряд преступлений, но кому их передадут – пока неизвестно
Источник фото: БЭБ
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Из подследственности Бюро экономической безопасности, в дополнение к предложенной перезагрузке, могут забрать ряд преступлений. Так, группа народных депутатов из фракции «Слуга народа», среди которых Максим Павлюк, Александр Куницкий, Александр Бакумов, 20 октября зарегистрировала законопроект 10170 о внесении изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины о подследственности отдельных уголовных правонарушений Бюро экономической безопасности.

«Бюро не способно обеспечить быстрое, полное и беспристрастное досудебное расследование за совершение всех уголовных правонарушений, подследственных Бюро. Поэтому существует необходимость решения вопроса подследственности и уменьшения количества уголовных правонарушений, досудебное расследование в которых, в соответствии с УПК, осуществляет Бюро экономической безопасности.

Задачами законопроекта является уменьшение количества уголовных правонарушений, досудебное расследование в которых, в соответствии с УПК осуществляет БЭБ, и предоставление возможности другим правоохранительным органам эффективно расследовать уголовные правонарушения», - отметили авторы в объяснениях.

Однако при этом нардепы не указали, какому именно органу передаются в подследственность указанные преступления.

Речь идет о том, чтобы забрать у БЭБ из подследственности такие преступления, предусмотренные статьями 199, 200, 2032, 204, 2051, 206, 229 УК:

  • Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов
  • Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления
  • Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей
  • Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров
  • Подделка документов, подаваемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей
  • Противодействие законной хозяйственной деятельности
  • Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара

Сам законопроект фактически состоит из одной нормы.

Напомним, что 16 октября председатель Комитета ВР по налоговой политике Даниил Гетманцев зарегистрировал проект постановления о принятии за основу законопроекта 10088-1 относительно первоочередных мер по реформированию Бюро экономической безопасности Украины.

В частности, предлагается по примеру практик НАБУ, САП и НАПК проводить конкурс на руководителя Бюро при преимущественном участии в конкурсной комиссии международных экспертов. Также законопроект предлагает досрочно прекратить полномочия первого заместителя и заместителей Директора БЭБ, а Кабмину – объявить новый конкурс на должность Директора Бюро.

В течение года действующим сотрудникам Бюро экономической безопасности предлагается пройти переаттестацию.

Ранее Кабмин представил общественности Концепт усиления демократии в Украине. В нем предусматривается развитие СБУ как главного органа в общегосударственной системе борьбы с угрозами государственной безопасности, в том числе противодействия угрозам военной и экономической безопасности государства в условиях войны.

При этом предложено консолидировать полномочия органов правопорядка по противодействию посягающим на экономику государства правонарушениям в едином органе – Бюро экономической безопасности.

Автор: Наталя Мамченко

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