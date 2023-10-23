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З підслідності БЕБ пропонують забрати низку злочинів, але кому їх передадуть – поки невідомо

Депутати пропонують на додаток до перезавантаження Бюро економічної безпеки прибрати з його підслідності низку статей Кримінального кодексу, але не вказують, якому органу їх передадуть.

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З підслідності БЕБ пропонують забрати низку злочинів, але кому їх передадуть – поки невідомо

11:08, 23 жовтня 2023
Депутати пропонують на додаток до перезавантаження Бюро економічної безпеки прибрати з його підслідності низку статей Кримінального кодексу, але не вказують, якому органу їх передадуть.
З підслідності БЕБ пропонують забрати низку злочинів, але кому їх передадуть – поки невідомо
Джерело фото: БЕБ
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З підслідності Бюро економічної безпеки, на додаток до запропонованого перезавантаження, можуть прибрати низку злочинів. Так, група народних депутатів з фракції «Слуга народу», серед яких Максим Павлюк, Олександр Куницький, Олександр Бакумов, 20 жовтня зареєструвала законопроект 10170 про внесення зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо підслідності окремих кримінальних правопорушень Бюро економічної безпеки.

«Бюро не здатне забезпечити швидке, повне, та неупереджене досудове розслідування за вчинення всіх кримінальних правопорушень, підслідних Бюро. А тому наразі існує необхідність вирішення питання підслідності та зменшення кількості кримінальних правопорушень, досудове розслідування в яких, відповідно до КПК здійснює Бюро економічної безпеки.

Завданнями законопроекту є зменшення кількості кримінальних правопорушень, досудове розслідування в яких, відповідно до КПК здійснює БЕБ, та надання можливості іншим правоохоронним органам ефективно здійснювати розслідування кримінальних правопорушень», - зазначили автори в поясненнях.

Однак при цьому нардепи не вказали, якому саме органу передаються в підслідність вказані злочини.

Йдеться про те, щоб забрати у БЕБ з підслідності такі злочини, передбачені статтями 199, 200, 2032 , 204, 2051 , 206, 229 КК:

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів

Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення

Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей

Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців

Протидія законній господарській діяльності

Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару

Сам законопроект фактично складається з однієї норми.

Нагадаємо, що 16 жовтня голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев зареєстрував проект постанови про прийняття за основу законопроекту 10088-1 щодо першочергових заходів із реформування Бюро економічної безпеки України.

Зокрема пропонується за прикладом практик НАБУ, САП та НАЗК проводити конкурс на керівника Бюро за переважної участі в конкурсній комісії міжнародних експертів. Також законопроектом пропонується достроково припинити повноваження першого заступника та заступників Директора БЕБ, а Кабміну – оголосити новий конкурс на посаду Директора Бюро.

Впродовж року діючим співробітникам Бюро економічної безпеки пропонується пройти переатестацію.

Раніше Кабмін представив громадськості Концепт посилення стійкості демократії в Україні. У ньому передбачається розвиток СБУ як зокрема головного органу у загальнодержавній системі боротьби з загрозами державній безпеці, у тому числі протидії загрозам воєнній та економічній безпеці держави в умовах війни.

При цьому запропоновано консолідувати повноважень органів правопорядку щодо протидії правопорушенням, що посягають на економіку держави, в єдиному органі – Бюро економічної безпеки.

Автор: Наталя Мамченко

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