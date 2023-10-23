Ворог завдав удару по теплоелектростанції: в ДТЕК повідомили про наслідки

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

Фото ілюстративне, джерело фото - ukrinform.com

Російські окупаційні війська обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК.

Як повідомили у пресслужбі компанії, обладнання зазнало серйозних пошкоджень.

«Учора ввечері, 22 жовтня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК», - йдеться в повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

«Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків», - додали в заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.