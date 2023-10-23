Враг нанес удар по теплоэлектростанции: в ДТЭК сообщили о последствиях

Российские оккупационные войска обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК.
Как сообщили в пресс-службе компании, оборудование получило серьезные повреждения.
«Вчера вечером, 22 октября, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК», - говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без пострадавших.
«В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий», - добавили в заявлении.
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