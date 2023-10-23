Порядок реєстрації та авторизації в Електронному суді – онлайн-семінар, відеотрансляція

Семінар відбудеться 26 жовтня.

Джерело фото: freepik.com

У четвер, 26 жовтня, о 14:00 фахівці державних підприємств «Інформаційні судові системи» та «Центр судових сервісів» проведуть відкритий онлайн семінар з питань порядку реєстрації/авторизації в Електронному суді, а також його додаткових функціональних можливостей.

Як ми розповідали, уведені в дію норми про обов’язкову реєстрацію в Електронному суді.

Також ми писали, що з 18 жовтня введено в дію Закон згідно з яким адвокати зобов’язані мати свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами.

Онлайн семінар буде проводитись за посиланням – тут.

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